Proiectul care transformă elevii în protectori ai naturii

Munții Țarcu sunt în această perioadă un spațiu de învățare activă pentru elevi, prin lansarea proiectului „Ranger Junior în Situl Natura 2000 Munții Țarcu – 2026”, o inițiativă educațională dedicată protejării naturii și dezvoltării competențelor tinerilor din comunitățile învecinate.

Proiectul este organizat de Asociația Altitudine Filiala Banat și se derulează în perioada aprilie – septembrie 2026 cu finanțare din partea Fundaţiei pentru Parteneriat şi MOL România.

Proiectul își propune să aducă elevii mai aproape de natură prin experiențe variate: drumeții, activități de orientare, lecții despre biodiversitate, ateliere de creativitate, activități STEAM și concursuri de desen și fotografie.

Pe parcursul proiectului, copiii vor participa la drumeții spre Cabana Cuntu și Poiana Mărului, învățând să identifice specii de floră și faună locală și vor contribui alături de voluntarii asociației la marcarea traseului tematic realizat anul trecut spre Vf. Cozia.

În următoarea perioadă vor fi organizate o serie de evenimente de prezentare a Sitului Natura 2000 Munții Țarcu în școli, ateliere STEAM și concursuri despre natură, prin aceste activități, proiectul „Ranger Junior în Situl Natura 2000 Munții Țarcu – 2025” își propune să inspire copiii, tinerii și comunitățile locale să protejeze și să valorifice responsabil patrimoniul natural al Munților Țarcu.

Un element inovator al proiectului îl reprezintă crearea de materiale care sa permită vizitarea în realitate virtuală a Sitului Natura 2000 Munții Țarcu. Pentru început, se va pune accent pe zonele mai greu accesibile cum ar fi Vf. Țarcu, Vf. Cozia și Vf. Netiș, iar materialele realizate vor fi prezentate în școli.

Prin acest proiect, elevii nu doar învață despre natură, ci devin ambasadori ai mediului, implicați activ în protejarea și promovarea patrimoniului natural din Munții Țarcu. În același timp, proiectul contribuie la creșterea conștientizării privind ariile protejate, dezvoltarea competențelor digitale și STEAM, consolidarea legăturii dintre școală și comunitate.

Parteneri în implementarea acestui proiect sunt: Liceul Tehnologic ”Sf. Dimitrie” Teregova, Școala Gimnazială Armeniș, Școala Gimnazială Zăvoi, Școala Gimnazială Gheorghe Frățilă din Glimboca și Liceul Teoretic Babel.

În ediţiile anterioare ale proiectului, peste 3200 de elevi au participat la excursii, ateliere, prezentări, concursuri despre Situl Natura 2000 Munții Țarcu în școli și în natură. De asemenea, 330 de elevi au participat la tabere Ranger Junior în Munții Țarcu, 8 dintre ei reprezentând chiar Situl Natura 2000 Munții Țarcu la Taberele Internaționale ale Rangerilor Juniori organizate de către Federația Europarc în diferite parcuri naționale din Europa.