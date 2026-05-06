Defecțiune Colterm la instalații conexe, 26 de branșamente afectate

Actualitate
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Defecțiune Colterm la instalații conexe, 26 de branșamente afectate

Defecțiune Colterm la instalații conexe, 26 de branșamente afectate.

Joi, 7.05.2026, între orele 8 și 12, Colterm întrerupe furnizarea apei calde de consum și a apei reci hidrofor la PT 20, pentru remedierea unei defecțiuni tehnice apărute la instalațiile conexe din punctul termic.

 Vor fi afectați consumatorii arondați străzilor: Baader, Alexandru Golescu, Înfrățirii, Take Ionescu, Tapia, Splaiul Protopop Meletie Drăghici, Drăgășani. Total branșamente afectate: 26

 „La reluarea furnizării, apa poate prezenta urme de turbiditate pentru scurt timp. Vă recomandăm să nu o folosiți în scopuri menajere până la limpezire.

 Știm că este neplăcut, însă intervenția este necesară pentru a menține rețeaua funcțională”, transmit reprezentanții companiei.

CITEȘTE ȘI: Impact violent între o mașină și o motocicletă, la Timișoara

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *