Dezbatere bugetară într-o localitate timișeană.

Administrația locală a orașului-stațiune Buziaș va organiza, în data de 8 mai, de la ora 12, la sala de ședințe a primăriei, dezbaterea publică privitoare la proiectul de buget local de venituri şi cheltuieli pe anul în curs, precum și a documentelor asociate acestuia – în particular, a bugetelor instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, respectiv, a situației cheltuielilor pentru investiții și a creditelor aferente.

Numărând în prezent circa șapte mii de locuitori (dintre care aproape cinci mii în centrul urban), stațiunea Buziaș a realizat în exercițiul bugetar venituri de aproximativ 22 de milioane de lei.

