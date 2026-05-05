Nicușor Dan: „Exclud scenariul alegerilor anticipate”.
Nicușor Dan a afirmat, în această după-masă, că după căderea Guvernului Bolojan va demara consultări cu reprezentanții partidului pentru formarea unui nou executiv.
„Începem negocierile pentru formarea unui nou Guvern.
Înțeleg așteptările românilor și o sa le am în vedere în discuțiile pe care le voi avea cu partidele.
Exclud scenariul alegerilor anticipate.
Vom avea un guvern pro-occidental.
Cu calm, vom trece prin asta”, a afirmat președintele Nicușor Dan.