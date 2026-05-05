Gaz natural pentru 2.640 de gospodării timișene.

Un număr de 11 comune din zona de sud-est a județului Timiș s-au asociat, încă de acum patru ani, pentru realizarea unei importante investiții energetice zonale: înființarea unei rețele de distribuție a gazului metan.

Este vorba de unitățile administrative rurale Boldur, Nițchidorf, Darova, Pădureni, Racovița, Sacoşu Turcesc, Tormac, Victor Vlad Delamarina, Știuca si Găvojdia, la care se adaugă comuna Belinț, unde rețeaua existentă va fi doar extinsă.

Cele 11 comune, care însumează aproape 30 de mii de locuitori, sunt angajate, în această perioadă, în procesul de pregătire a demarării investiției, care vizează să asigure racordarea a 2.640 de gospodării și a 22 de consumatori instituționali la această sursă energetică.

În cadrul acestui proces, aleșii locali ai comunei Sacoșu Turcesc au aprobat, la cea mai recentă ședință de plen, toate documentele necesare lansării investiției: studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici actualizați, respectiv, devizul general actualizat.

Potrivit acestor documente, valoarea totală a investiției se ridică la 102,7 milioane de lei (TVA inclus), din care 45 de milioane sunt asigurați de la bugetul de stat, cinci milioane – de la bugetul Consiliului Județean Timiș, iar diferența, de la bugetele locale, după cum urmează: Pădureni – 3,1 milioane lei, Sacoșu Turcesc – 5,9 milioane, Tormac – 5,7 milioane, Nițchidorf – 7,1 milioane, Racovița – 5,2 milioane, Boldur – 4,7 milioane, Darova – 4,6 milioane, Belinț – 4,8 milioane, Victor Vlad Delamarina – 3,6 milioane, Știuca – 3,5 milioane și, respectiv, Găvojdia – 4,6 milioane de lei.

Durata stabilită pentru realizarea investiției este de 42 de luni.