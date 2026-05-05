Pastele „naturale” și soluțiile virale de pe Internet: ce spune stomatologul?

În ultima perioadă, Internetul a devenit o sursă uriașă de sfaturi de sănătate orală, de la pastă de dinți cu ulei de cocos, la rețete DIY cu bicarbonat de sodiu, sare sau alte ingrediente prezentate ca fiind „naturale” sau „non-toxice”. Numeroase clipuri și postări virale promovează aceste soluții ca miraculoase, fără să ofere dovezi științifice solide. Specialiștii avertizează, însă, că nu tot ce găsim online este util sau sigur și că analizarea critică a informațiilor este esențială pentru sănătatea dentară.

„Internetul abundă de sfaturi care par logice sau atractive, dar lipsa unor studii clinice riguroase poate transforma un trend într-un risc real pentru dantură. Gândirea critică și consultarea medicului stomatolog înainte de a adopta soluții virale sau casnice este foarte importantă pentru a evita efecte adverse asupra smalțului și gingiilor”, explică Dr. Alex Cîrstea, medic stomatolog la Clinica Dentcof din Timișoara, una dintre primele clinici stomatologice private din România, înființată ca afacere de familie în 1991.

Evaluarea siguranței unei paste de dinți sau a unui remediu viral implică analiza compoziției și a efectului asupra smalțului și gingiilor. Unele ingrediente „naturale” pot fi abrazive sau acide, iar aplicarea lor frecventă poate duce la sensibilitate dentară sau retracții gingivale.

„Analizăm compoziția produselor, modul în care acestea interacționează cu smalțul și gingiile și eventualele riscuri pentru pacienți. De multe ori, recomandăm alternative sigure, testate clinic, care oferă protecție împotriva cariilor și reduc sensibilitatea”, explică Dr. Cîrstea. Această etapă de evaluare este esențială pentru prevenirea unor probleme pe termen lung și pentru menținerea sănătății orale.

Una dintre cele mai frecvente greșeli este folosirea regulată a pastelor virale sau a soluțiilor DIY fără consiliere stomatologică. „Chiar dacă un remediu pare inofensiv, ingrediente precum bicarbonatul pot îndepărta stratul protector de smalț. Periajul agresiv sau folosirea pastelor necorespunzătoare poate duce la retracții gingivale și sensibilitate dentară. Pacientul trebuie să înțeleagă că nu există substitut pentru produsele validate și pentru tehnica corectă de igienă”, spune Dr. Alex Cîrstea.

Produsele „naturale” nu ar trebui să înlocuiască fluorul, care întărește smalțul și protejează împotriva cariilor, sau paste specifice pentru dinți sensibili. Uleiul de cocos, unul dintre cele mai des întâlnite ingrediente recomandate online, este promovat ca pastă de dinți sau pentru „oil pulling”, o practică tradițională de clătire a gurii.

Deși unele surse afirmă că reduce placa bacteriană și îmbunătățește sănătatea gingiilor, nu există dovezi științifice solide care să susțină că poate înlocui periajul și folosirea aței dentare. Bicarbonatul de sodiu poate ajuta la îndepărtarea petelor superficiale, dar nu conține fluor, un ingredient esențial pentru prevenirea cariilor, iar folosirea excesivă poate eroda smalțul. Sarea, folosită ca abraziv direct, poate deteriora smalțul, dacă nu este formulată corespunzător și poate crește riscul de sensibilitate dentară.

Un motiv central pentru care medicii dentiști avertizează împotriva soluțiilor complet DIY este lipsa testării clinice. Produsele comerciale sunt verificate pentru eficiență în îndepărtarea plăcii bacteriene, prevenirea cariilor și siguranța gingiilor, în timp ce ingredientele naturale nu sunt standardizate, ceea ce poate duce la uzură de smalț, sensibilitate sau lipsă de protecție anticarii.

Pentru a evita dezinformarea, medicii recomandă ca pacienții să verifice întotdeauna sursa informației, să se întrebe dacă există dovezi clinice și să fie atenți la semnalele de alarmă, cum ar fi promisiuni miraculoase, înlocuirea periajului sau a aței dentare cu remedii casnice și lipsa referințelor științifice. Consultul stomatologic rămâne esențial pentru a determina dacă un produs este sigur și eficient.

