Studenți ai Facultății de Drept din Timișoara, clasați pe locul II la o prestigioasă competiție europeană.

În perioada 1-3 mai, la Timișoara s-a desfășurat etapa finală a Central and Eastern European Moot Competition, un concurs științific internațional studențesc în domeniul dreptului Uniunii Europene, aflat la a 31-a ediție, organizat de către Juris Angliae Scientia – British Law Centre, în cooperare cu Curtea de Justiție a Uniunii Europene, cu susținerea altor instituții ale Uniunii Europene, a Centre for European Legal Studies din cadrul Universității Cambridge și a Clifford Chance, se arată într-un comunicat de presă al Universității de Vest din Timișoara.

În etapa finală a competiției s-au calificat 14 echipe, printre care și cea a Facultății de Drept din cadrul UVT.

Accesul în această etapă s-a făcut pe baza lucrărilor scrise, pregătite de către participanți.

Competiția a constat într-o simulare a procedurilor în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, în care echipele participante au prezentat argumentele părților dintr-o speță vizând procedura trimiterii preliminare.

Echipa Facultății de Drept din Timișoara, formată din Anastasia Prodius (studentă în anul IV la programul de studii de licență în Drept), Andrei Han și Tudor Savu (studenți în anul III la programul de studii de licență în Drept european și internațional), s-a calificat în finala competiției și a ocupat locul II în clasamentul general.

Pregătirea studenților a fost coordonată de prof.univ.dr. Raluca Bercea, conf.univ.dr. Sorina Doroga (prodecan) și asist.univ.dr. Bianca Șerb, fostă participantă și câștigătoare a unui premiu individual de pledoarie la acest concurs.