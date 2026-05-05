Raliu în centrul orașului Deta

Sport
Publicat în de Darius Petru
Fără comentarii
Sâmbătă, în centrul orașului Deta, va avea loc etapa a treia din ediția cu numărul 27 a Campionatului de Automobilism și Karting Timiș.

„Deta Super Rally & Kart 2026”, aflat în organizarea Asociației Auto Club Rally Timiș, cu sprijinul primăriei și Consiliului Local Deta, se anunță a fi unul dintre cele mai spectaculoase și complexe concursuri pe patru roți din cel mai vestic județ al țării, cu cinci secțiuni: circuit viteză, motor kart, eco kart, parada moto și promo eco-kart gratuit pentru cei mai mici pasionați de sporturi cu motor din Deta.

La eveniment se pot înscrie toți amatorii pasionați de motorsport, condițiile fiind foarte facile, și pot participa și automobile neînmatriculate, cu cel mult trei piloți pe o mașină, prezența copilotului fiind opțională.

Centrul orașului Deta va fi închis circulației rutiere și parcării vehiculelor sâmbătă între orele 8 și 16.

