Timişoreanca Mădălina Stanca, bronz la Campionatul European! (foto)

Mădălina Stanca, bronz la Campionatul European! Performanțele sportivilor legitimați la Smartfit și Clubul Sportiv Martin Sports Timișoara au fost reconfirmate recent la nivel internațional.

Campionatul European de Culturism și Fitness IFBB, desfășurat în perioada 30 aprilie – 2 mai, la Santa Susanna (Spania), a reunit unii dintre cei mai bine pregătiți sportivi din Europa. Din lotul țării noastre au făcut parte și patru timișoreni. Aceștia au concurat la categoriile Women’s Wellness, Women’s Bikini și Men’s Physique, obținând rezultate notabile într-un context competițional extrem de exigent.

Cea mai importantă performanță a unui sportiv din cel mai vestic județ al țării a fost obținută de sportiva Mădălina Stanca (22 de ani), care a câștigat medalia de bronz la categoria Junior Women’s Bikini (21-23 ani, 160 cm), confirmând astfel parcursul său constant la nivel internațional.

De asemenea, Mălina Giurgiu (27 de ani) a ocupat locul al șaselea, calificându-se în finala categoriei Women’s Wellness (158 cm), în timp ce Ciprian Borcan (29 de ani) s-a clasat pe locul al patrulea în finala Men’s Physique (173 cm), ratând la limită podiumul. Narcisa Martin (27 de ani) a ajuns până în semifinalele categoriei Women’s Bikini (164 cm), consolidând prezența României în competiție.

Ediția din acest an a Campionatului European a fost una dintre cele mai dificile din ultimii ani, atât prin nivelul ridicat al concurenților, cât și prin cerințele fizice și mentale impuse sportivilor.

„Campionatul European din acest an a fost unul dintre cele mai dificile și valoroase din ultimii ani, nivelul competiției fiind extrem de ridicat, cu sportive foarte bine pregătite din toate punctele de vedere. Categoriile au avut o durată mare pe scenă, ceea ce a însemnat un efort suplimentar atât fizic, cât și mental: să rămâi permanent încordată, să îți păstrezi postura impecabilă, zâmbetul și stăpânirea de sine, fără să lași oboseala sau emoțiile să se vadă.

Deși este un sport individual, la asemenea nivel performanța nu se obține singur. În spatele fiecărui rezultat stă forța lotului național, unde funcționăm ca o adevărată echipă și beneficiem de sprijin complet – de la bronz, posing și ultimele detalii estetice, până la indicațiile esențiale din culise. Fără implicarea și experiența antrenorilor de lot, asemenea performanțe ar fi fost mult mai greu de atins”, a declarat Narcisa Martin, maestru emerit al sportului, antrenor și sportiv.

La finalul competiției, Mădălina Stanca a transmis un mesaj emoționant, imediat după coborârea de pe scenă, evidențiind efortul depus în ultimele luni: „Îmi abțin lacrimile de fericire. Sunt împlinită cu acest rezultat, știind munca și sacrificiile din ultimele luni”.

Ea a subliniat importanța sprijinului primit pe parcursul pregătirii, arătând că fiecare rezultat este construit în echipă, cu implicarea antrenorilor și a cluburilor care susțin performanța.

„Sunt recunoscătoare pentru tot sprijinul primit și pentru șansa de a reprezenta România la Campionatul European. Mulțumesc FRCF pentru susținere și pentru posibilitatea de a participa la această competiție de cel mai înalt nivel. Mulțumesc Martin Sports Timișoara pentru sprijinul oferit pe tot parcursul pregătirii, dar și Smartfit Cetății pentru colaborare și susținere. Fiecare rezultat important este construit prin muncă de echipă”, a mai spus Mădălina Stanca.

Rezultatele obținute reflectă nivelul ridicat de pregătire al sportivilor și munca susținută din spatele fiecărei participări la competiții internaționale. Un exemplu relevant în acest sens este Mălina Giurgiu, care a trecut printr-o transformare spectaculoasă, alături de antrenorii Clubului Sportiv Martin Sports Timișoara. După o intervenție chirurgicală complicată la genunchi, aceasta a reușit să slăbească aproape 30 de kilograme și să își construiască o carieră în culturism, devenind campioană națională la debutul competițional.

„Transformarea mea a început în ianuarie 2023, după o operație foarte complicată la genunchi, când cântăream 84 de kilograme. Cu multă disciplină și determinare, am reușit să slăbesc 28 de kilograme, iar apoi am decis să fac pasul către culturism. Până la primul meu concurs, am ajuns la 49 de kilograme și am avut onoarea de a deveni campioană națională chiar la debutul meu competițional, în mai 2025. Această performanță m-a adus și în lotul național, unde am avut mândria de a reprezenta România la Campionatul European”, a declarat Mălina Giurgiu.

Rezultatele de la Campionatul European se adaugă unui palmares impresionant pentru sportivii implicați. Mădălina Stanca este vicecampioană națională la juniori în 2021 și 2022, iar în 2023 a devenit dublă campioană națională la seniori și Fit Pairs. În același an a obținut și titlul de vicecampioană națională la juniori și locul al treilea la Arnold Classic.

În 2024, a avut un parcurs excepțional, devenind dublă campioană balcanică la juniori și seniori, campioană balcanică absolută la juniori, campioană europeană la juniori și ocupând locul al cincilea la seniori. Tot în 2024 a fost dublă campioană națională și vicecampioană națională la seniori, iar la nivel mondial a obținut locul al patrulea la juniori și locul al cincilea la seniori. În 2025, a urcat pe podiumul mondial, ocupând locul al treilea la juniori.

Narcisa Martin are un palmares impresionant, fiind de opt ori campioană națională în perioada 2016-2021, atât la juniori, cât și la seniori. De asemenea, a câștigat de patru ori titlul de campioană națională absolută. La nivel internațional, a devenit campioană balcanică în 2020 la juniori și campioană balcanică absolută, obținând totodată locul al treilea la seniori.

A ocupat locul al patrulea la Campionatul Mondial de juniori în 2020, a devenit campioană europeană la seniori în 2022, a obținut locul al treilea la Campionatul Mondial la categoria Fit Pairs în același an, a fost vicecampioană europeană în 2023 și vicecampioană mondială în 2024. În 2023 a primit titlul de Maestru Emerit al Sportului, iar în același an a fondat, împreună cu soțul său, Clubul Sportiv Martin Sports Timișoara.

Mălina Giurgiu este campioană națională în 2025 și a ocupat locul al șaselea la Cupa Mondială din același an, confirmând o ascensiune rapidă în acest sport.

Ciprian Borcan este unul dintre cei mai titrați sportivi din lot, fiind triplu campion european în 2023 și 2024, medaliat cu bronz la Campionatul Mondial în 2019 și campion balcanic absolut în 2024. De asemenea, este cvadruplu campion național absolut, titluri obținute în 2019, 2020, 2023 și 2024.

Rezultatele obținute la Campionatul European IFBB 2026 consolidează poziția Clubului Sportiv Martin Sports Timișoara și a comunității Smartfit ca centre de excelență în culturismul și fitnessul românesc. Prin performanțele lor, sportivii demonstrează că disciplina, consecvența și munca în echipă pot duce la rezultate remarcabile pe scena internațională.