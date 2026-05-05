Cerşetori cu acordioane, pe străzile Timişoarei

Polițiștii locali continuă acțiunile de descurajare a cerșetoriei pe raza municipiului Timișoara, mai ales având în vedere că primăvara şi vara crește numărul persoanelor care apelează la mila publică, prin diverse metode.

„O categorie constatată în ultima vreme este cea a cântăreților stradali, depistați în zona centrală, care nu dețin autorizația necesară pentru desfășurarea de astfel de activități. Spre exemplu, un tânăr de 19 ani din județul Teleorman a fost depistat de polițiștii locali pe Str. Alba Iulia, unde cânta la acordeon, strângând bani pentru prestația sa. Cel în cauză a fost sancționat conform Legii 61/1991 și îndrumat către domiciliu.

Un minor de 10 ani, din Bistrița Năsăud, a fost depistat în Piața Victoriei, unde cânta tot la acordeon pentru bani. Tot în zonă a fost identificată și mama acestuia, o femeie de 36 de ani, care a fost și ea sancționată, ambii fiind predați către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, fiind informată și DGASPC din județul de domiciliu. Totodată, fiind vorba despre un minor determinat să cerșească, a fost informată și Poliția Municipiului Timișoara”, a transmis Poliţia Locală Timişoara.

Doar luna trecută, peste 100 de cerșetori și oameni ai străzii au fost predați de peste 260 de ori la centrele sociale, în vederea încercării de reintegrare în societate.

Poliția Locală Timișoara face din nou apel la cetățeni să nu le mai ofere bani, deoarece în acest fel îi menținem în stradă și, mai mult, astfel de persoane vin și din alte zone ale țării în capitala Banatului.