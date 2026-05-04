Biletele de zi la Europeanul de handbal feminin, puse în vânzare. Prețurile la meciurile din România, ce se vor disputa la Oradea și Cluj-Napoca.

Federația Europeană de Handbal a anunțat luni punerea în vânzare a biletelor de zi pentru meciurile din cadrul Campionatului European feminin 2026, competiție care se va desfășura între 3 și 20 decembrie și va fi găzduită de România (la Cluj și Oradea), Polonia, Cehia, Slovacia și Turcia.

Inițial, organizatorii competiției au pus în vânzare doar abonamente. Începând de luni, se pot procura și bilete pentru o singură zi de competiție. Organizatorii au anunțat că nu vor fi puse în vânzare bilete pentru câte un singur meci.

Organizatorii au precizat că sistemul de bilete pe zile a fost adoptat pentru a oferi publicului acces la mai multe meciuri într-o singură sesiune, dar și pentru a eficientiza organizarea competiției.

Orașele gazdă sunt: Oradea și Cluj-Napoca (România), Katowice (Polonia), Brno (Cehia), Bratislava (Slovacia) și Antalya (Turcia).

Meciurile din faza preliminară (3-9 decembrie 2026) vor avea loc la Oradea, Cluj-Napoca, Brno, Katowice și Bratislava.

Pentru această fază, prețurile biletelor de zi sunt următoarele:

VIP: 780 lei, Categoria 1: 189 lei, Categoria 2: 130 lei, Categoria 3: 99 lei, Categoria 4: 69 lei

Un bilet de zi oferă acces la două meciuri programate în aceeași zi de competiție.

Faza din Grupele principale (10-16 decembrie 2026) se va disputa la Cluj-Napoca și Katowice, unde vor evolua cele mai bune echipe calificate din faza grupelor.

Pentru această fază, prețurile sunt:

VIP: 988 lei, Categoria 1: 239 lei, Categoria 2: 179 lei, Categoria 3: 125 lei, Categoria 4: 79 lei

În această etapă, un bilet de zi oferă acces la până la trei meciuri pe zi.

Reprezentantul firmei de ticketing, Vlad Enăchescu, a explicat luni, într-o conferință organizată cu prilejul lansării biletelor de zi, că interesul pentru competiție este ridicat. Acesta a precizat că au fost deja vândute 1.843 de abonamente pentru meciurile din România, echivalentul a aproximativ 6.222 de bilete.

Acesta a precizat că abonamentele VIP și cele din categoria de preț cea mai accesibilă s-au epuizat rapid.

Totodată, el a subliniat că România domină cererea de bilete, cu aproximativ 90% din vânzări, fiind urmată de Ungaria.

La Cluj-Napoca, pentru meciurile României din preliminarii, au fost deja achiziționate 912 abonamente, una dintre cele mai ridicate cereri înregistrate.

(sursa: Mediafax)