Aproape 250 de intervenții ale pompierilor timișeni, în minivacanța de 1 Mai

În perioada 1-3 mai, echipajele medicale SMURD au fost solicitate să intervină la 217 de misiuni pentru acordarea asistenței medicale de urgență.

De asemenea, în aceste zile libere, eforturile salvatorilor s-au concentrat și asupra protecției comunităților și bunurilor acestora. În acest sens, echipajele operative au intervenit în urma producerii a 18 incendii, 5 accidente rutiere, precum și în alte 4 situații de urgență.

Pe lângă acestea, o pisică a fost salvată în Dumbrăvița, duminică după-amiaza (foto).

Din totalul incendiilor, 9 au izbucnit la deșeuri, vegetație uscată și pășune împădurită, 3 la autoturisme, 1 la o motocicletă, 2 la clădiri dezafectate și 3 la locuințe.

Și în acest weekend, în sprijinul salvatorilor timișeni au acționat pompierii voluntari.

„Pentru prevenirea situațiilor de urgență, recomandăm cetățenilor să manifeste responsabilitate în utilizarea surselor de foc, să evite arderea necontrolată a vegetației uscate și să respecte regulile de circulație. În caz de urgență, apelați 112.

Mai multe informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență pot fi obținute prin accesarea platformei naționale de pregătire în situații de urgență https://fiipregatit.ro și aplicația de mobil DSU” – ISU Timiș.