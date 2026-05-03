Motociclist în vârstă de 17 ani, accidentat grav de o mașină în Timiș

Duminică, 3 mai, în jurul orei 20:30, polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 6, în localitatea Coșteiu.

Din primele cercetări efectuate la fața locului a rezultat faptul că un bărbat, de 44 de ani, a condus o autoutilitară pe DN 6, dinspre Timișoara înspre Lugoj, iar la intersecția cu strada Nuferilor a intrat în coliziune cu o motocicletă condusă de către un tânăr de 17 de ani.

În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea conducătorului motocicletei, fiind transportat la spital în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate.

Tânărul a fost sancționat cu amendă contravențională în valoare de 1820 lei pentru depășire neregulamentară conform prevederilor OUG 195/2002 și i-a fost suspendat dreptul de conduce pentru 90 de zile. Totodată, precizăm faptul ca tânărul deține permis de conducere A1, a transmis IPJ Timiș.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Imagine de arhivă