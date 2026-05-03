Ce performanță! Doi olimpici la fizică din Timiș vor reprezenta România în competițiile internaționale!

În urma selecției desfășurate în perioada 27 aprilie – 3 mai, la Colegiul Național “Nicolae Iorga” din Vălenii de Munte (Prahova), s-au stabilit loturile de fizică ale României la seniori, care vor participa la cele trei olimpiade internaționale de profil din 2026 și 2027.

Competiția a fost una extrem de riguroasă: patru baraje de câte cinci ore fiecare, în care s-au confruntat componenții lotului lărgit al României (20 de elevi din clasele a X-a, a XI-a și a XII-a), la final trăgându-se linia după primii zece clasați în ordinea punctajelor.

Spre bucuria noastră, doi elevi din județul Timiș au reușit să se numere printre cei zece olimpici care vor reprezenta România la olimpiadele internaționale din viitorul apropiat!

Astfel, Rareș Muntean, elev în clasa a X-a la Liceul Teoretic “Ioan Jebelean” Sânnicolau Mare, a reușit să ocupe poziția a patra în clasamentul întocmit în urma barajelor, calificându-se în lotul de cinci olimpici români care va participa, între 4 și 12 iulie 2026, la cea mai importanță competiție de fizică din lume la nivel liceal, Olimpiada Internațională de Fizică (International Physics Olympiad – IPhO), ce se va desfășura în America de Sud, mai precis în orașul Bucaramanga din Columbia! De asemenea, grație clasării pe locul 4 în urma barajelor, Rareș va participa, în anul 2027, și la Olimpiada Asiatică de Fizică (Asian Physics Olympiad – AphO) din Thailanda, precum și la Olimpiada Europeană de Fizică (European Physics Olympiad EuPhO), țara gazdă nefiind încă stabilită.

La rândul său, Dragoș Popuțe, elev în clasa a XI-a la Liceul Teoretic “Grigore Moisil” Timișoara, s-a situat pe locul 6 în clasamentul barajelor, el calificându-se astfel în loturile care vor reprezenta România, anul viitor, la Olimpiada Asiatică de Fizică și la Olimpiada Europeană de Fizică.

Felicitări, Rareș! Felicitări, Dragoș! Mult succes în continuare!