CNAS își dorește adaptarea spitalelor „la realitate”, printr-o analiză a numărului de paturi

Sâmbătă, președintele CNAS, Horațiu – Remus Moldovan, propune ca Direcțiile de Sănătate Publică și casele de asigurări de sănătate să facă o analiză a numărului de paturi din spitale, în contextul deciziei Ministerului Sănătății de a reduce numărul acestora.

„Am solicitat caselor de asigurări de sănătate, împreună cu direcțiile de sănătate publică (DSP), să realizeze o analiză detaliată pentru fiecare spital în parte.

Reducerea numărului de paturi trebuie corelată cu activitatea reală a spitalului și cu nevoile de servicii medicale ale populației deservite”, declară Horațiu – Remus Moldovan, directorul CNAS, într-un comunicat publicat de autoritate.

Solicitarea sa este făcută în contextul Hotărârii de Guvern privind aprobarea numărului de paturi la nivel național, în cadrul căreia Ministerul Sănătății a propus reducerea acestora cu aproximativ 20% în următorii 3 ani, dintre care aproximativ 4.600 de paturi trebuie reduse chiar în acest an, potrivit lui Moldovan.

Directorul CNAS acuză că sistemul actual încurajează „menținerea artificială” a unui număr mai mare de paturi pentru că acest factor influențează suma maximă ce poate fi contractată de casele de asigurări de sănătate.

Acesta susține că abordarea a dus la „scheme de personal supradimensionate în secții neperformante și, în același timp, deficit în zonele unde activitatea este intensă și necesară”.

Acesta a dat ca exemplu cazul de la Institutul Oncologic București, unde pacienții oncologici ar fi fost trimiși acasă pentru că „nu sunt bani”.

Directorul CNAS susține că afirmația „nu respectă realitatea”, pentru că la 31.03 exista un stoc de 811.020 lei. Potrivit acestuia, la 01.04 a fost încheiat un act adițional pentru Programul Național de Oncologie (cost-volum) în valoare de 12.272.000 lei.

De asemenea, la 20.04 s-a solicitat suplimentare, rezultând un necesar total de 13.927.338 lei, din care 1.659.080 lei pentru stoc tampon de 30 de zile, iar la 29.04 a fost aprobat un nou act adițional pentru luna mai în valoare de 12.180.217 lei.

Potrivit directorului CNAS, consumul mediu lunar realizat raportat de institut este de 11.185.160 lei, ceea ce arată că „finanțarea aferentă lunii aprilie acoperă necesarul raportat”. Acesta precizează că „problema nu este lipsa finanțării în sine, ci modul în care aceasta este gestionată și organizată la nivelul unității”.

Moldovan precizează că schimbarea trebuie să cuprindă și modul în care sunt evaluate, dar și finanțate spitalele.

Acesta precizează că în fiecare județ spitalele vor fi analizate, pe baza unor indicatori „clari și obiectivi”, utilizați de cele două autorități din Sănătate, pentru a propune numărul optim de paturi, în funcție de:

-gradul de ocupare al paturilor;

-durata medie de spitalizare;

-numărul de cazuri externate;

-indicele de complexitate al cazurilor (case-mix);

-rata de utilizare a capacității spitalului;

-raportul internări/număr de paturi;

-structura pe specialități și necesarul real din teritoriu;

-distribuția resurselor umane (medici, asistenți) raportată la activitate;

-eficiența utilizării fondurilor contractate;

-corelația între finanțare și serviciile efectiv prestate.

Directorul CNAS precizează că paturile care vor fi reduse nu sunt cele utilizate pentru pacienți, ci acelea care rămân în mod constant neocupate și care astăzi distorsionează finanțarea sistemului.

De asemenea, CNAS încurajează spitalele să propună la contractare paturi de paliație.

„În prezent, există un deficit estimat de aproximativ 3.000 de paturi de paliație, ceea ce face ca mulți pacienți să sufere acasă, în grija familiei, fără un suport medical adecvat și demn”, afirmă Moldovan.

Directorul CNAS a precizat că, în urma acestei analize, autoritatea va propune Ministerului Sănătății „o repartizare corectă și echilibrată a numărului de paturi contractabile”, iar ulterior CNAS va regândi formula de contractare „pentru a încuraja activitatea reală și performanța”.

„Știm că mulți pacienți privesc cu teamă sistemul public, dar, în același timp, nu își permit alternativa privată. Tocmai de aceea, responsabilitatea noastră este să corectăm aceste disfuncționalități”, precizează Horațiu – Remus Moldovan, potrivit Mediafax.