Locul I pe țară la Olimpiada Națională de Chimie pentru un elev timișorean

Cultură/Educaţie
Publicat în de Gianina Ianăş
Fără comentarii
Bogdan Mateșescu-Pașcalău, elev în clasa a IX-a la Colegiul Național ”C.D. Loga” din Timișoara a obținut un rezultat remarcabil în cadrul Olimpiadei Naționale de Chimie.

Felicitându-l public pe tânărul elev, unitatea de învățământ a anunțat că acesta a obținut locul I, dar și premiul special pentru proba practică.

Olimpiada Națională de Chimie s-a desfășurat anul acesta la Sibiu, în perioada 25-29 aprilie, reunind circa 360 de elevi din toată țara.

