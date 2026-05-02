Aventură off-road costisitoare pentru șapte turiști

Șapte turiști cehi au fost sancționați de jandarmii montani hunedoreni după ce s-au deplasat ilegal cu ATV-uri și motociclete de teren pe un drum forestier.

Jandarmii montani din cadrul Postului de Jandarmi Montan Vața de Jos au depistat vineri, 1 mai, 7 cetățeni cehi care se deplasau cu ATV-uri și motociclete de teren, în scop de agrement, pe Drumul Auto Forestier Tomnatec, fără a deține acordul scris al administratorului fondului forestier și nici acordul gestionarului fondului de vânătoare.

”În urma verificărilor, persoanele în cauză au fost sancționate contravențional conform prevederilor Legii nr. 171/2010 și Legii nr. 407/2006, cu amenzi în valoare totală de 14.000 lei.

Totodată, jandarmii le-au adus la cunoștință obligațiile legale, pentru ca pe viitor să se poată bucura în mod responsabil și legal de frumusețea zonelor montane din România”, transmite Inspectoratul de Jandarmi Județean „Decebal” Hunedoara.

