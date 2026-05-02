Razie în Clisura Dunării: 50 de amenzi și 5 infracțiuni constatate

Polițiștii de la transporturi din Timișoara și Craiova au desfășurat, pe 1 mai, o acțiune de amploare în Clisura Dunării, vizând prevenirea incidentelor în contextul minivacanței.

În urma controalelor efectuate atât pe uscat, cât și pe fluviul Dunărea, au fost aplicate 50 de sancțiuni, în valoare de peste 91.000 de lei și au fost constatate cinci infracțiuni.

Pe parcursul misiunilor desfășurate au fost legitimate 146 de persoane, controlate 103 autovehicule și 15 ambarcațiuni. Totodată, a fost retras un certificat de înmatriculare și un set de plăcuțe cu număr de înmatriculare.

De asemenea, au fost efectuate 16 testări cu privire la consumul de alcool și substanțe interzise.

Activitățile au fost derulate în colaborare cu Sectorul Poliției de Frontieră Orșova din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara și Autoritatea Navală Română.

Acțiunea a vizat prevenirea evenimentelor navale și monitorizarea activităților de agrement nautic desfășurate în această perioadă.

Totodată, pentru prevenirea unor evenimente nedorite, au fost efectuate testări privind consumul de alcool în rândul conducătorilor de ambarcațiuni și skijeturi identificați pe luciul apei.

De asemenea, au fost desfășurate controale privind legalitatea funcționării operatorilor economici, persoanelor fizice autorizate și unităților de cazare implicate în activități turistice și de agrement.

Verificările s-au desfășurat în zona localităților Orșova, Eșelnița, Dubova, Svinița, Berzasca, Coronini, Moldova Nouă, Liubcova și în alte puncte de interes din județele Mehedinți și Caraș-Severin.

Sursa foto: Poliţia de Frontieră, Timişoara/Facebook