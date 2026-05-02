A început sezonul fotografiilor în lanurile de rapiță. Avertismentul MAI (video)

A început sezonul fotografiilor în lanurile de rapiță. Avertismentul MAI

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) lansează un avertisment adresat persoanelor care se fotografiază în lanurile de rapiță.

Autoritățile atrag atenția că astfel de opriri, în special cele efectuate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor, pot crea situații de risc major, atât pentru șoferi, cât și pentru ceilalți participanți la trafic.

”Este acea perioadă din an când mulți sunt atrași de idee unei fotografii frumoase și uită de consecințe.

Oprirea neregulamentară pe partea carosabilă vă expune unor riscuri majore.

Riști să fii lovit de ceilalți conducători auto! E posibil ca ceilalți șoferi să nu aibă o reacție suficient de rapidă.

Îți pui în pericol viața cât și pe cea a pasagerilor. Nu lăsa niciodată copiii nesupravegheați singuri în mașină.

Oprește întodeauna în locuri special amenajate sau, în caz de urgență, semnalizează corespunzător autovehiculul.

Păstrează-ți în suguranță amintirile frumoase!”, este mesajul MAI.