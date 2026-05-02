Bugetele comunale, în pregătire

Pe fondul dezbaterilor naționale privitoare la restructurarea aparatului administrativ, dar și al întârzierii cu care au fost adoptate bugetele administrației centrale, autoritățile locale din țară – iar cele două județe bănățene nu fac excepție – au demarat procesele de adoptare a bugetelor locale aferente acestui an.

În cazul comunei timișene de câmpie Iecea Mare, apărută pe harta administrativă a județului Timiș în 2004, autoritățile locale finalizat deja un proiect de buget estimat la valoarea totală de peste 27 de milioane de lei, lansându-l în dezbatere publică.

Potrivit edililor, o pondere de 62.4 la sută din sumele colectate vor fi destinate investițiilor, funcționarea administrativă a comunei primind 12,3 la sută, iar principalele capitole de cheltuieli sociale, învățământul, respectiv, sănătatea și asistența socială, 11,9 și, respectiv, 10,5 procente.

Cazul comunei Iecea Mare demonstrează faptul că, cel puțin în unele situații, decizia de separare a unor unități teritorial-administrative de bază în unități mai mici a dat rezultate pozitive.