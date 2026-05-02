Idee inedită lângă Arad: pomi fructiferi oferiți spre adopție

Proprietarul unei livezi de lângă Arad are o idee mai puţin obişnuită: oferă pomi fructiferi spre adopţie.

S-a inspirat de la fermierii spanioli care reușesc astfel să aducă oamenii mai aproape de natură.

Pomii pot fi adoptaţi pentru un an, iar cei care aleg să îi îngrijească se vor bucura și de fructe sau de sucurile preparate din recoltă.

30.000 de pomi fructiferi sunt în livada de lângă Arad. Iar merii, cireşii, caişii sau piersicii sunt înconjuraţi de vizitatori.

Copiii uită de telefoane mobile şi aleargă printre rândurile înşirate pe hectare întregi. Află și câteva lucruri interesante despre livadă.

Cine doreşte să adopte un pom fructifer primeşte şi o plăcuţă de lemn pe care poate să îşi scrie numele, are dreptul la vizite şi la degustat fructe.

Cei care adoptă un pom, aleg cum să se bucure de fructe: vin în livadă să le culeagă sau le pot primi acasă, prin curier, scrie TVRInfo.

Sursa foto: Gradina lui Piper