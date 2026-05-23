Cum va fi vremea de Rusalii și 1 Iunie. Meteorologii anunță dacă minivacanța românilor va fi afectată de ploi.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza meteo pentru perioada 25 mai – 22 iunie, iar veștile pentru românii care se pregătesc de minivacanța de Rusalii și 1 Iunie sunt mixte: temperaturile vor fi în general apropiate de normal, însă în unele regiuni sunt așteptate și ploi.

Românii vor avea parte de două zile libere consecutive:

31 mai – Rusaliile;

1 iunie – a doua zi de Rusalii;

1 iunie – Ziua Copilului.

Pentru mulți, perioada este una dedicată escapadelor la munte, la mare sau ieșirilor în aer liber, iar prognoza ANM arată dacă planurile de vacanță pot fi afectate de vreme.

Cum va fi vremea de Rusalii și 1 Iunie

Potrivit meteorologilor, în săptămâna 25 mai – 1 iunie, temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru perioada respectivă.

„Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, posibil ușor mai ridicate în regiunile vestice, dar și ușor mai coborâte în cele estice”, a transmis ANM.

Veștile sunt mai puțin bune în ceea ce privește precipitațiile. Meteorologii anunță un regim pluviometric deficitar în majoritatea regiunilor, mai ales în zonele montane.

Asta înseamnă că, deși nu sunt prognozate episoade extinse de vreme severă, unele zone ar putea avea alternanțe între perioade însorite și instabilitate locală.

Luna iunie începe cu temperaturi mai ridicate în vestul țării

În intervalul 1 – 8 iunie, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât normalul perioadei în jumătatea vestică a țării, în timp ce în restul regiunilor valorile vor rămâne apropiate de mediile climatologice.

Cantitățile de precipitații vor fi, în general, apropiate de normal pentru această perioadă.

ANM: vestul și nord-vestul țării pot avea deficit de ploi

Pentru perioada 8 – 15 iunie, ANM estimează temperaturi ușor peste normal, în special în vestul României. Regimul pluviometric va fi local deficitar în regiunile nord-vestice, în timp ce în restul țării precipitațiile vor rămâne apropiate de normal.

Conform stiripesurse, aceeași tendință se menține și în săptămâna 15 – 22 iunie, când meteorologii estimează temperaturi peste media perioadei în jumătatea vestică și precipitații deficitare în vest și nord-vest. Per ansamblu, prognoza ANM indică o perioadă fără extreme majore pentru începutul verii. Temperaturile vor fi apropiate sau ușor peste normal, iar ploile nu par să domine minivacanța de Rusalii și 1 Iunie. Totuși, meteorologii avertizează că vremea poate avea variații locale, mai ales în zonele montane și în regiunile unde instabilitatea atmosferică se poate accentua temporar.