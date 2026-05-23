O celebră universitate limitează numărul de note maxime ce pot fi obținute de studenți.

La Universitatea Harvard, obținerea unor note de 10 este din ce în ce mai dificilă. Facultatea de Arte și Științe a anunțat că va limita numărul de note de maximă calitate acordate studenților de licență, adoptând unul dintre cele mai ambițioase eforturi de a reduce inflația notelor.

Măsura vine după ce notele mari au devenit atât de frecvente încât unii profesori de la Universitatea Harvard au susținut că nu mai disting în mod fiabil lucrările excepționale. Peste 60% din toate notele acordate studenților de licență în ultimii ani au fost în intervalul A, conform datelor universității citate de membrii facultății care au susținut măsura, relatează AP.

Profesorul de psihologie Joshua Greene de la Harvard, care a făcut parte din subcomitetul pentru cadre didactice care a elaborat propunerea, a declarat că reforma are scopul de a reduce ceea ce el a numit „tirania foii matricole perfecte”. Dacă notele de 10 devin mai puțin frecvente, studenții s-ar putea simți mai liberi să își asume riscuri și să se concentreze pe învățare, în loc să își păstreze o evidență perfectă.

„Profesorii de la Harvard au votat pentru ca notele lor să însemne ceea ce pretind că înseamnă”, au declarat membrii subcomitetului pentru cadre didactice care a propus modificările într-un comunicat.

Aceștia au spus că reforma va asigura că „o notă A de la Harvard le va spune acum studenților, precum și angajatorilor și școlilor de masterat ceva real despre ceea ce a realizat un student”.

Harvard nu este prima universitate de elită care se confruntă cu inflația notelor. Universitatea Princeton a adoptat o politică în 2004 de a limita notele de nivel A la 35% din cele acordate, deși a abandonat sistemul un deceniu mai târziu, după criticile conform cărora acesta dezavantajează studenții în competiția pentru locuri de muncă și admiterea la studii postuniversitare.

Profesoara Alisha Holland de la Harvard, co-președintă a subcomitetului pentru cadre didactice care a elaborat propunerea și fostă studentă la Princeton, a declarat că Harvard a conceput o politică mai restrânsă, care limitează doar notele de 10 – nu și notele de 10 minus – în speranța de a evita un impact semnificativ asupra mediei generale a studenților. Holland a spus că facultatea a considerat schimbarea ca pe o „reformă pro-studenți” menită să restabilească sensul transcrierilor de la Harvard.

Ea a spus că decizia are o semnificație dincolo de politicile de notare ale Universității Harvard, într-un moment în care universitățile se confruntă cu o supraveghere tot mai mare.

Universitatea intenționează să implementeze politica în anul universitar care începe în 2027.

Media generală la colegiile publice și non-profit cu program de patru ani a crescut cu peste 16% între 1990 și 2020, potrivit Departamentului Educației din SUA.

(sursa: Mediafax)