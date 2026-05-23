Eveniment sportiv de anvergură, destinat copiilor, la Șag

În comuna Șag se desfășoară, sâmbătă, 23 mai, un eveniment sportiv de anvergură dedicat copiilor de grădiniță, învățământ primar, precum și gimnazial.

Împărțiți pe grupe de vârstă, cei mici se întrec în pedalat, cu mult entuziasm, pe traseele pregătite cu atenție de către organizatori.

La finalul competiției se vor acorda diplome și premii.

Evenimentul este susținut de Școala Gimnazială Șag, Primăria Șag și Asociația Club Lions Tymes 1266 Timișoara, sub atenta supraveghere a personalului medical al Șpitalului Clinic de Urgență „Louis Țurcanu” – Centru de Sănătate Mintală, Prevenire și Tratare a Adicțiilor din Timișoara.