Weekend prelungit la început de vară: Rusaliile și Ziua Copilului se suprapun în 2026.

A doua zi de Rusalii va coincide în 2026 cu Ziua Copilului, astfel că românii vor avea parte de o minivacanță de trei zile, între 30 mai și 1 iunie.

Rusaliile ortodoxe vor fi sărbătorite anul acesta pe 31 mai, la 50 de zile după Paște, iar a doua zi de Rusalii, luni, 1 iunie, este zi liberă legală în România. În 2026, aceasta coincide cu Ziua Copilului, astfel că începutul verii aduce un weekend prelungit pentru angajați și elevi.

Minivacanța va începe sâmbătă, 30 mai, și se va încheia luni, 1 iunie. Pentru mulți români, este una dintre cele mai așteptate perioade din prima parte a verii, mai ales că vine după Paște și înaintea concediilor din sezonul estival.

În mod tradițional, minivacanța de Rusalii marchează și debutul sezonului turistic de vară. Stațiunile de la Marea Neagră, precum Mamaia, Eforie sau Vama Veche, sunt printre cele mai căutate destinații în această perioadă, iar agențiile de turism se așteaptă la un nou val de rezervări pentru finalul lunii mai și începutul lunii iunie.

Mulți români aleg și escapade scurte în afara țării, în special în Bulgaria sau Grecia, unde temperaturile sunt deja ridicate la început de iunie. În același timp, city-break-urile în capitale europene rămân populare, chiar dacă prețurile biletelor de avion și ale cazărilor au crescut în ultimii ani.

Pentru elevi, această perioadă vine cu și mai multe zile fără cursuri. După weekendul prelungit de Rusalii și Ziua Copilului, elevii vor avea din nou liber vineri, 5 iunie, de Ziua Învățătorului. Astfel, prima săptămână din iunie va avea doar trei zile de cursuri pentru mulți dintre ei.

Un alt weekend prelungit din 2026 va fi la finalul lunii noiembrie și începutul lui decembrie, când Sfântul Andrei va cădea luni, 30 noiembrie, iar Ziua Națională a României va fi marți, 1 decembrie.

Pentru credincioșii romano-catolici și protestanți, Rusaliile vor fi sărbătorite în 2026 pe 24 mai, cu o săptămână mai devreme decât în calendarul ortodox. Totuși, zilele libere legale din România sunt stabilite după calendarul ortodox, astfel că și angajații de alte confesiuni decât cea ortodoxă vor beneficia de zilele libere pe 31 mai și 1 iunie.

(sursa: Mediafax)

