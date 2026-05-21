La Timişoara începe sterilizarea gratuită a câinilor și pisicilor. Cum se pot înscrie proprietarii de animăluţe

Primăria Timișoara anunță că demarează programul multianual de sterilizare gratuită a câinilor și pisicilor.

Primăria Municipiului Timișoara lansează, din 2 iunie, programul multianual de sterilizare gratuită a animalelor de companie, un demers prin care susține responsabilitatea față de animale și reduce riscul abandonului.

Programul este extins în acest an prin includerea pisicilor și devine accesibil tuturor timișorenilor, după eliminarea criteriului privind venitul proprietarilor. Mai mult, pentru persoanele care nu pot transporta câinii sau pisicile la clinică, municipalitatea va asigura gratuit și transportul acestora.

Programul se desfășoară pe o perioadă de doi ani și are un buget total de 720.000 de lei, fără TVA. Prin această inițiativă, municipalitatea susține sterilizarea gratuită a cel puțin 30 de animale de companie pe lună.

Programul acoperă intervenția chirurgicală, inclusiv medicamentele și tratamentul post-operator efectuat în cabinet.

Totodată, în cazul câinilor nemicrocipați, se va face și identificarea prin microcip și înregistrarea în Registrul de Evidență a Câinilor cu Stăpân (RECS), care este obligatorie prin lege.

Serviciile includ, de asemenea, eliberarea carnetului de sănătate și, acolo unde proprietarul nu are posibilitatea logistică de a asigura transportul, preluarea gratuită a animalului de la domiciliu și returnarea acestuia după intervenție. Contractul de prestări servicii a fost atribuit societății S.C. VETOPTION S.R.L.

Pentru a beneficia de acest program gratuit, proprietarii de animale se pot înscrie prin următoarele metode:

1. Online: https://servicii.primariatm.ro/sterilizare-gratuita

2. Fizic: la Serviciul Informare și Consiliere Cetățeni (Bdul C.D. Loga nr. 1, camera 12, ghișeul 1 sau 2).

După aprobarea solicitării, aceștia vor primi un bon de sterilizare și se vor programa în funcție de capacitatea cabinetului veterinar.

Proprietarii de animale de rasă comună sunt îndemnați să folosească acest program gratuit și reamintește că sterilizarea câinilor de rasă comună și a metișilor nu este doar un gest de responsabilitate, ci și o obligație prevăzută de lege.