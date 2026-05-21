Tații pot fi alături de viitoarele mămici în sala de naștere la noua Maternitate Odobescu.

Tații pot fi prezenți la naștere la noua Maternitate Odobescu, parte a Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara, în anumite condiții – stabilite, desigur, pentru siguranța mamei, a nou-născutului și a actului medical. Opțiunea este disponibilă atât în cazul nașterilor naturale, cât și, în anumite situații, în cazul celor prin cezariană.

Echipa medicală a maternității explică faptul că prezența tatălui la naștere poate avea beneficii importante pentru mamă și copil, însă decizia este analizată individual, în funcție de contextul medical, de pregătirea emoțională a partenerului și de restul condițiilor care trebuie îndeplinite întrucât nașterea să se desfășoare în siguranță.

Potrivit specialiștilor, prezența tatălui la naștere este, în medicina contemporană, mai mult decât un gest simbolic, având implicații emoționale, psihologice și fiziologice importante: „Studiile din ultimele două decenii arată că suportul partenerului în travaliu reduce percepția durerii, scurtează durata fazei active și diminuează rata intervențiilor obstetricale, inclusiv a cezarienelor. Femeia care naște și se simte însoțită, văzută și susținută eliberează mai puțin cortizol și mai multă oxitocină – o cascadă hormonală favorabilă progresiei naturale a nașterii”.

Medicii subliniază însă că participarea tatălui la naștere presupune și pregătire emoțională, iar decizia este luată de la caz la caz.

„Nu orice tată este pregătit pentru această experiență. Expunerea bruscă la un mediu clinic intens, la durerea vizibilă a partenerei sau la o situație de urgență poate genera anxietate acută, disociere sau leșin — fenomene reale, cu impact și asupra echipei. De aceea, pregătirea antenatală a cuplului nu este opțională: este parte din îngrijirea prenatală de calitate”, explică echipa medicală.

În cazul operațiilor cezariene, accesul tatălui în sala de operație este condiționat de respectarea unor reguli stricte.

„Blocul operator impune condiții de asepsie stricte, o logistică diferită și un context emoțional aparte. Există unități medicale care permit accesul tatălui în sala de operație – îmbrăcat corespunzător, poziționat la capul mesei, fără acces vizual la câmpul operator – cu rezultate pozitive atât pentru mamă, cât și pentru inițierea timpurie a legăturii tată-nou-născut”, arată reprezentanții maternității.

La Maternitatea Odobescu, pentru ca tatăl să poată fi prezent la naștere, sunt necesare următoarele documente: solicitarea viitoarei mămici pentru ca tatăl să fie prezent la naștere; aviz psihologic; adeverință medicală de la medicul de familie; triaj epidemiologic (tatăl sănătos, fără boli infecto-contagioase, fără semne de infecție respiratorie); confirmarea medicului obstetrician că participarea tatălui nu afectează siguranța mamei și a nou-născutului; plata unei taxe de 100 lei, achitată la registratura spitalului.

Noua Maternitate Odobescu, situată pe strada Franyo Zoltan nr. 6, funcționează în sistem public, serviciile medicale oferite pacientelor și nou-născuților fiind gratuite.

