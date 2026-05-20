Grup de minori, care circulau cu trotinetele printre mașini, cu viteză și într-o roată, oprit de polițiștii locali din Giroc. Mesaj către părinți

Un grup de 6 minori, cu vârste sub 15 ani, care circulau haotic cu trotinetele, a fost oprit, miercuri seara, de polițiștii locali din Giroc. Aceștia a tras un nou semnal de alarmă și un transmis un mesaj către părinți.

„Astăzi i-am oprit noi. Mâine poate să fie mult mai rău.

În această seară, un grup de 6 minori, cu vârste sub 15 ani, au circulat haotic cu trotinetele pe mai multe străzi din comuna Giroc.

Au mers cu viteză, într-o roată, au intrat printre mașini, au provocat șoferii prin gesturi obscene și au ignorat complet orice regulă de circulație. Mai mulți șoferi și pietoni au semnalat comportamentul extrem de periculos.

Un impact la viteza cu care se deplasau poate să nu ofere o a doua șansă. O clipă de teribilism poate însemna o viață distrusă, atât pentru copii, cât și pentru familiile lor.

Facem un apel ferm către părinți:

Nu așteptați să primiți un telefon de la spital sau de la poliție pentru a înțelege gravitatea situației.

Trotineta nu este o jucărie!

Aveți grijă de copiii dumneavoastră înainte să fie prea târziu!” – Serviciul Poliției Locale Giroc, postat pe o rețea de socializare.

Sursa foto: Serviciul Poliției Locale Giroc