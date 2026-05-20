Protejatul supereroinei sănătății din Timișoara, la un pas de a-și pierde funcția de conducere primită cadou

Campioană la imagine și acțiuni de PR, administrația Fritz numără printre reprezentanții săi de seamă și pe unii care ascund schelete prin dulapuri. Este și cazul actualului director general – cu delegare, nu cu concurs – al Administrației pentru Educație și Sănătate a Municipiului Timișoara (ASEMT), Florentina Radu, doamna recent depistată de Agenția Națională de Integritate ca fiind în conflict de interese, în urma unei sesizări făcute de subsemnatul în urmă cu doi ani.

În timp ce de pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Timișoara aflăm detalii despre organizarea, de către ASEMT-ul păstorit de doamna Radu, cu ocazia zilei de 1 Iunie, a evenimentului “Supereroii Sănătății se întorc”, de pe portalul instanțelor de judecată aflăm despre o altă acțiune, de data aceasta nu una de public relations, ci o acțiune în justiție.

Astfel, după confirmarea de către ANI a celor scrise de subsemnatul în anul 2024 cu privire la conflictul de interese în care Florentina Radu intrase singură și nesilită de nimeni, marți, 19 mai a.c., a venit rândul unei instanțe de judecată să constate justețea relatărilor mele dintr-un alt articol având-o ca protagonistă pe doamna în cauză, și anume “Doi medici fără drept de practică și o juristă cu note de cinci și șase la licență au decis cine va supraveghea sănătatea publică în județul Timiș”, publicat în 19 octombrie 2023.

Cel mai lung concurs din istoria DSP Timiș, din nou în actualitate

Îl reproducem în continuare, pentru că subiectul a fost readus în actualitate odată cu pronunțarea hotărârii 412/2026 a Tribunalului Timiș.

“Cel mai lung concurs din istoria Direcției de Sănătate Publică (DSP) Timiș, organizat cu încălcarea repetată și flagrantă a legii, a ajuns la finalul pe care și l-au propus aranjorii, în frunte cu șefa interimară a instituției, Florentina Radu. Ne referim, desigur, la așa-zisul <concurs de promovare pentru ocuparea funcției contractuale de conducere vacantă de medic șef departament, pe perioadă nedeterminată, la Departamentul de Supraveghere în Sănătate Publică>.

Pus la cale de doamna Radu încă din luna aprilie 2023 și anulat după întrebările adresate de noi către DSP Timiș, concursul ilegal a fost lăsat mai bine de trei luni în stand-by, după care a fost repus pe tapet în august a.c., pentru ca, la puțin timp de la noul anunț de organizare a acestuia, pe site-ul instituției să apară un anunț de… suspendare, ca urmare a formulării unei contestații.

Incredibil, dar adevărat, a urmat, după două săptămâni, și un anunț de… prelungire a suspendării concursului, pentru ca, în 6 octombrie, pe site-ul DSP Timiș să fie postat anunțul de reluare a concursului de promovare care cuprindea și calendarul cu etapele de desfășurare de la momentul suspendării.

Candidatul pentru care s-au tras sforile a <concurat> de unul singur, cu succes deplin (75 de puncte la proba scrisă, 100 la interviu, 87,5 punctajul final) ceilalți doi contracandidați retrăgându-se în semn de protest.

De ce folosim sintagma <simulacrul de concurs> sau epitete ca <ilegal> sau <aranjat>? Simplu, pentru că, așa cum am demonstrat și în articolele precedente, tot acest concurs a fost o farsă menită să îi betoneze medicului Ionuț Căpraru poziția de șef al Departamentului de Supraveghere în Sănătate Publică al DSP Timiș, pe care o deținea deja.

Așadar, din start, organizarea concursului-farsă nu avea temei legal, pentru că postul nu era vacant, era ocupat de doctorul Căpraru, care fusese numit prin decizie a conducătorului instituției, așa cum prevede Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1.078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale direcțiilor de sănătate publică județene și municipiului București, la art. 6, alin. 4: <Șeful departamentului de supraveghere în sănătate publică, personal contractual, de profesie medic de specialitate/primar în epidemiologie, sănătate publică sau igienă, se numește prin decizie a directorului executive>.

Jurista Florentina Radu este doar interimară pe funcția de director executiv al DSP Timiș – un interimat care a depășit, și el, cu mult durata legală de șase luni -, iar în cazul în care va apărea în schemă un alt director, acesta ar fi putut să-l înlocuiască pe Ionuț Căpraru din funcția de medic șef și să numească pe altcineva în locul lui, așa că păpușarii din DSP au născocit acest concurs pentru a-i securiza postul de șef tânărului doctor menționat mai sus.

Absolventă de studii juridice la <Tibiscus>, cu note de 5 (la Drept civil) și 6 (la Drept penal), obținute la examenul de licență susținut la Universitatea <Lucian Blaga> din Sibiu, Florentina Radu și-a demonstrat cu prisosință valoarea de juristă cu ocazia organizării acestui <concurs>.

Astfel, doamna Radu a reușit să țină suspendat <concursul> timp de peste o lună și o săptămână (28 august – data depunerii contestației, 6 octombrie – ziua anunțării reluării concursului), deși HG 1.336/2022 în baza căreia l-a organizat, precizează, la art. 62, alin. 4, că <în cazul în care aspectele sesizate nu pot fi cercetate cu încadrarea în termenele procedurale prevăzute de prezenta hotărâre, desfăşurarea concursului va fi suspendată prin act administrativ al conducătorului autorităţii ori instituţiei publice, pe o perioadă de 15 zile lucrătoare>. Așadar, 15 zile lucrătoare, nu 29 așa cum s-a întâmplat în această speță.

După care, fiindcă oricum legea n-are nici o valoare pentru dumneaei, Florentina Radu a pus cireașa pe tort, alcătuind o comisie de concurs cu trei membri din cinci care n-aveau ce căuta acolo.

Ca să ascundă aceste ilegalități flagrante, șefa interimară a DSP Timiș a ținut secretă componența comisiei de concurs și pe cea de soluționare a contestațiilor, adică a încălcat, din nou, cu nonșalanță, legea.

Asta pentru că art. 24, alin. 1 al HG 1.336/2022 spune că <situaţiile prevăzute la art. 22 şi 23 (n.r. – referitoare la membrii comisiei de concurs și ai comisiei de soluționare a contestațiilor) se sesizează în scris de persoana în cauză, de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, de oricare dintre candidaţi ori de orice altă persoană interesată, în orice moment al organizării şi desfăşurării concursului>.

Păi pentru ca această prevedere legală să poată fi aplicabilă, este logic că numele membrilor celor două comisii – de concurs și de soluționare a contestațiilor – trebuie făcute publice încă din startul concursului! Este la mintea cocoșului că, dacă instituția ține la secret componența comisiilor, aceasta nu poate fi contestată, așa că reaua-credință a Florentinei Radu este dincolo de orice dubiu.

Dar să vedem de ce această dorință acerbă de anonimat…

În primul rând pentru că onor doamna Radu s-a autodesemnat președinte al comisiei de concurs, aspect de o absurditate evidentă, în condițiile în care o juristă nu are cum să evalueze, într-un stat de drept, cunoștințele de specialitate pe care le posedă un medic. Dar cum în România este posibil orice, iată că este posibil și ca un jurist să noteze un medic…

În al doilea rând, din comisia de concurs nu a făcut parte și un reprezentant al Colegiului Medicilor Timiș, așa cum prevede art. 19, alin. 7 din HG 1.336/2022: <Pentru instituţiile publice din sistemul sanitar, din comisia de concurs face parte şi un reprezentant al organizaţiei profesionale, în condiţiile prevăzute de lege>.

În al treilea rând, doi dintre medicii nominalizați în comisia de concurs nu sunt specializați în nici unul dintre cele trei domenii în care trebuia să fie medic specialist/primar oricare dintre candidații ce s-ar fi înscris la concurs (epidemiologie / sănătate publică și management / igienă).

Medicul Horia Spartacus Stoica este funcționar public în cadrul Serviciului Control în Sănătate Publică, în timp ce medicul Liliana Doichiță este funcționar public în cadrul Compartimentului Avize și Autorizări și nici unul dintre ei nu este specialist în epidemiologie, sănătate publică și management sau igienă.

Mai mult, ambii figurează în Registrul Medicilor din România ca fiind fără drept de practică!

Dacă în București, intervenția Direcției Generale Anticorupție în timpul unui concurs de angajare trucat la Ministerul Sănătății a fost subiect de breaking-news în mass-media, la Timișoara, mascaradele de acest gen sunt încurajate tacit de pasivitatea legendară a procurorilor locali…”.

O sesizare ajunsă la coș

În acele zile din octombrie 2023, în timp ce noi ne documentam cu privire la acest subiect, în paralel, unul dintre angajații Direcției de Sănătate Publică Timiș, Corneluța Fira-Mladinescu, încerca să îi explice șefei sale, Florentina Radu, ilegalitățile pe care le comitea prin organizarea respectivului concurs.

Redăm în cele ce urmează și sesizarea adresată, în 13 octombrie 2023, de către doamna Fira-Mladinescu, directorului executiv din acel moment al DSP Timiș, Florentina Radu.

“Subsemnata, Corneluța Fira-Mladinescu, în calitate de medic primar igienă, Medic Șef Compartiment Evaluarea Factorilor de Risc din Mediul de Viață și Muncă, în temeiul art. 62 din Hotărârea de Guvern nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice (în continuare, <H.G. nr. 1336/2022>), formulez prezenta SESIZARE prin care arăt că desfășurarea concursului de promovare pentru ocuparea funcției contractuale de conducere de medic șef departament la Departamentul Supraveghere în Sănătate Publică, anunțat prin publicația nr. 20295/16.08.2023, are loc cu încălcarea prevederilor art. 21 vizând componența comisiei de concurs, având în vedere următoarele:

Prin anunțul nr. 20295/16.08.2023 al Direcției de Sănătate Publică a Județului Timiș (în continuare <DSP Timiș>), a fost adusă la cunoștința celor interesați organizarea și desfășurarea concursului de promovare pentru ocuparea funcției contractuale de conducere de medic șef departament, pe perioadă nedeterminată, la Departamentul de Supraveghere în Sănătate Publică din cadrul DSP Timiș (în continuare <concursul>). În data de 11.10.2023, subsemnata m-am prezentat la sediul instituției în vederea susținerii probei scrise din cadrul concursului organizat, ocazie cu care am luat cunoștință de componența comisiei de concurs, aceasta fiind următoarea: Radu Florentina-Georgeta – director executiv DSP Timiș, jurist, în calitate de președinte al comisie; Dr. Stoica Horia Spartacus – medic, funcționar public, Inspecție și control DSP Timiș, în calitate de membru; Dr. Doichiță Liliana – medic, funcționar public, Avize/autorizări, DSP Timiș, în calitate de membru; Dr. Chicin Grațiana – medic primar epidemiologie CRSP Timișoara, în calitate de membru; Dr. Lupu Roxana – medic primar epidemiologie, CRSP Timișoara, în calitate de membru; Rusu Niculina – economist, RUNOS DSP Timiș, în calitate de secretar. Față de această componență, subsemnata am solicitat să mi se comunice cine dintre membrii amintiți are calitatea de reprezentant al Colegiului Medicilor, însă am fost informată că prezența unui asemenea reprezentant nu este necesară, deoarece nu suntem în ipoteza unui post scos la concurs conform Ordinului nr. 166/2023. În acest context, vă rog să constatați că amintita componență a comisiei nu respectă prevederile art. 19 și art. 21 din H.G. nr. 1336/2022, având în vedere că, pe de o parte, nu este îndeplinită condiția participării în comisie și a reprezentantului organizației profesionale, respectiv Colegiul Medicilor din România și, pe de altă parte, nu există membri ai comisiei specializați în toate domeniile indicate în condițiile specifice pentru ocuparea postului scos la concurs, precum și membri care să aibă același grad profesional. Astfel, conform art. 19 alin. (7) din H.G. nr. 1336/2022, <pentru instituţiile publice din sistemul sanitar, din comisia de concurs face parte şi un reprezentant al organizaţiei profesionale, în condiţiile prevăzute de lege>. Totodată, potrivit art. 1 alin. (1) din Statutul Colegiului Medicilor din România, <Colegiul Medicilor din România se organizează şi funcţionează, în baza legii şi a prezentului statut, ca organizaţie profesională naţională a medicilor, fiind o instituţie de drept public, neguvernamentală, apolitică şi fără scop patrimonial>, iar art. 4 alin. (1) din același act specifică următoarele: <Colegiul Medicilor din România are ca principal obiect de activitate controlul şi supravegherea exercitării profesiei de medic, aplicarea legilor şi a regulamentelor care organizează şi reglementează exerciţiul profesiei, reprezentarea intereselor profesiei de medic şi păstrarea prestigiului acestei profesii în cadrul vieţii sociale>. Mai mult, în acord cu art. 19 alin. (7) din H.G. nr. 1336/2022, art. 76 alin. (1) lit. b) din Statutul Colegiului Medicilor din România prevede că, printre atribuțiile colegiilor teritoriale se numără și participarea, prin reprezentanţi anume desemnaţi, la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor din unităţile sanitare publice. În acest context, inexistența în componența comisiei de concurs pentru postul de medic șef în cadrul Departamentului de Supraveghere în Sănătate Publică a unui reprezentant al Colegiului Medicilor din România, adică a unui reprezentant al organizației profesionale reprezintă o încălcare vădită a art. 19 alin. (17) din H.G. nr. 1336/2022. Arăt că dispozițiile legale incidente nu consacră o prerogativă de a include sau nu în componența comisiei și un reprezentant al organizației profesionale, ci instituie o condiție obligatorie în acest sens, DSP Timiș neputând deroga de la prevederile amintite. Referitor la încălcarea art. 21 din H.G. nr. 1336/2022, arăt că membrii comisiei de concurs nu satisfac condiția de a avea același grad profesional precum cel solicitat pentru ocuparea postului vacant. Mai mult, raportat la componența concretă a comisiei, rezultă că aceasta nu include cel puțin câte un specialist din specialitățile indicate în publicația nr. 20292/16.08.2023, prin care s-au anunțat condițiile specifice pentru ocuparea postului. Astfel, candidatul trebuie să fie medic specialist/primar într-unul dintre următoarele domenii: epidemiologie, sănătate publică și management sau igienă. Conform art. 38 alin. (3) din H.G. nr. 1336/2022, <subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei și a tematicii de concurs, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză și sinteză a candidaților, în concordanță cu nivelul și specificul postului pentru care se organizează concursul>, iar art. 41 alin (2) din H.G. nr. 1336/2022, printre criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului, menționează și abilități și cunoștințe impuse de funcție. Totuși, comisia care urmează să analizeze cunoștințele și nivelul de pregătire a candidaților este constituită din doi medici specializați în epidemiologie, un jurist și doi medici având o altă specializare și figurând în Registrul electronic al Colegiului Medicilor ca inactivi. Celelalte specialități indicate în anunț, respectiv sănătate publică și management, precum și igienă nu se regăsesc printre domeniile de specializare a membrilor comisiei. O asemenea componență a comisiei nu poate să asigure desfășurarea legală a concursului, cât timp candidații specializați în celelalte domenii indicate expres în anunț nu vor putea fi evaluați de medici specializați în aceleași domenii. Prin urmare, este evident că, raportat la condițiile specifice ale postului vacant, comisia de concurs era necesar să includă câte un membru specializat în fiecare dintre cele trei domenii amintite.

Pentru toate aceste motive, vă rog să constatați încălcarea dispozițiilor art. 19 și 21 din H.G. nr. 1336/2022”.

Așa cum era de așteptat, sesizarea doamnei Fira-Mladinescu a fost tratată cu sictir de către actuala supereroină a sănătății din Timișoara, astfel încât angajata DSP s-a adresat justiției, care s-a pronunțat, marți, 19 mai a.c., în primă instanță.

Mușchii supereroinei sănătății din Timișoara s-au atrofiat în sala de judecată

Iată soluția pe scurt a Tribunalului Timiș, așa cum apare pe www.portal.just.ro: “Admite în parte cererea de chemare în judecată, astfel cum a fost modificată, formulată de reclamanta FIRA-MLĂDINESCU CORNELUŢA, în contradictoriu cu pârâta DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI TIMIŞ şi cu intervenientul CĂPRARU IONUŢ-DRAGOŞ. Anulează Dispoziţia nr. 344/06.10.2023 emisă de directorul executiv al Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Timiş. Anulează Soluţia de respingere nr. 24864/11.10.2023 emisă de Comisia de verificare constituită cu ocazia desfăşurării concursului. Anulează Soluţia de respingere nr. 25232/16.10.2023 emisă de Comisia de verificare constituită cu ocazia desfăşurării concursului. Anulează concursul de promovare pentru ocuparea funcţiei contractuale de conducere de medic şef departament la Departamentul de Supraveghere în Sănătate Publică din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Timiş şi invalidează rezultatele acestuia. Respinge în rest acţiunea. Respinge cererea de intervenţie principală formulată de intervenientul CĂPRARU IONUŢ-DRAGOŞ, ca neîntemeiată. Obligă pârâta Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Timiş să plătească reclamantei suma de 200 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru, şi suma de 8.000 lei, reprezentând parte din onorariul avocaţial. Obligă intervenientul Căpraru Ionuţ-Dragoş să plătească reclamantei suma de 3.900 lei, reprezentând parte din onorariul avocaţial. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Tribunalul Timiş. Pronunţată astăzi, 19.05.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei”.

Așadar, dacă hotărârea Tribunalului Timiș va rămâne definitivă, medicul epidemiolog Ionuț Căpraru va pierde funcția de conducere cu care s-a procopsit în urma aranjamentelor protectoarei sale, Florentina Radu, al cărei stil de acțiune intitulat “Fac ce vor mușchii mei” nu are nici o șansă să reziste și în sala de judecată. Nici o pagubă, însă, doamna Radu îl poate aduce la ASEMT pe tânărul epidemiolog, așa cum a făcut și cu alți protejați de-ai săi din DSP Timiș…