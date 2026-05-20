Pompierii timișoreni au salvat patru pisicuțe din ghearele flăcărilor (video)

Patru pisicuțe au fost salvate din ghearele flăcărilor, în timpul intervenției de miercuri pentru stingerea incendiului izbucnit la mansarda unei case de pe strada Dan Căpitan din Timișoara.

Vă reamintim că salvatorii au fost anunțați la ora 14:25, iar la fața locului s-au deplasat de urgență o autospecială de primă intervenție și comandă, trei autospeciale de stingere, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime și două autosanitare SMURD.

La sosirea echipajelor la locul intervenției, incendiul se manifesta cu flacără deschisă la mansarda imobilului.

O persoană surprinsă de incendiu s-a aruncat de la mansardă, înainte de sosirea pompierilor.

Victima, o femeie, în stare de inconștiență, dar cu semne vitale, a fost preluată de un echipaj SMURD pentru îngrijiri medicale.

De asemenea, un bărbat cu o plagă la nivelul mâinii stângi a fost luat cu ambulanța și dus la spital, împreună cu femeia.

