Două eleve din Periam merită toată aprecierea noastră

La începutul lunii mai 2026, două eleve din clasa a VII-a A de la Liceul Teoretic Periam, Sandra și Cristina, au demonstrat că sinceritatea, responsabilitatea și bunătatea sunt valori pe care tânăra generație le păstrează și le transmite mai departe.

După ce au găsit un portofel în apropierea unui supermarket, cele două eleve au ales, fără ezitare, să îl predea Secției 12 Rurale Periam, pentru ca acesta să ajungă înapoi la proprietarul său. Gestul lor, caracterizat prin corectitudine și maturitate, a fost apreciat de reprezentanții IPJ Timiș.

Ca semn de apreciere, cele două eleve au primit diplome pentru exemplul de omenie și integritate oferit întregii comunități școlare. Totodată,poliţiştii din cadrul Biroului Siguranța Școlară le-au felicitat pentru exemplul oferit și le-au dăruit câte un ghiozdan complet echipat pentru școală, iar șeful Secției 12 Rurale Periam le-a oferit flori, în semn de respect și apreciere pentru gestul lor.

„Într-o societate în care avem nevoie mai mult ca oricând de modele pozitive, gestul lor ne reamintește că educația înseamnă nu doar acumulare de cunoștințe, ci și formarea caracterului, a empatiei și a respectului față de cei din jur. Le felicităm pentru această faptă demnă de apreciere și le mulțumim pentru exemplul frumos pe care îl oferă întregii comunități!” – IPJ Timiş.