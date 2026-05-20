Acţiune în forţă a Poliţiei şi DIICOT la traficanţii de droguri (video)

Acţiune în forţă a Poliţiei şi DIICOT la traficanţii de droguri

Miercuri, 20 mai 2026, polițiști Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Caraș-Severin, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Caraș-Severin, au pus în aplicare 43 de mandate de percheziție domiciliară, în județele Caraș-Severin și Dolj, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc și efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.

Cercetările efectuate au stabilit că, pe parcursul anului 2021, respectiv de la jumătatea anului 2024, în orașul Oravița, s-ar fi constituit patru grupări infracționale organizate, în scopul obținerii de beneficii materiale din comercializarea de droguri de risc și mare risc.

Pe parcursul documentării activităţii infracţionale a reieșit faptul că, pe fondul creșterii cererii de substanțe interzise, membrii grupărilor și-ar fi extins paleta de distribuție și către alte tipuri de substanţe, respectiv cele care ar produce efecte psihoactive, ar da accelerat dependență și ar aduce un profit mai consistent.

De asemenea, persoanele în cauză și-ar fi lărgit și aria de acțiune și asupra localităților Bozovici, Anina, Vărădia, Reșița, dar și a altor zone din județul Caraș-Severin, potrivit IPJ Caraş-Severin.

În baza probatoriului administrat, față de 36 de persoane s-a început urmărirea penală pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat în vederea săvârșirii infracțiunilor de trafic de droguri de risc și de mare risc şi efectuarea, fără drept, de operaţiuni cu produse ştiind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive.

Pe parcursul urmăririi penale au fost identificate situații în care membrii grupărilor ar fi atras și minori în activitatea de distribuție a substanțelor interzise, pe care i-ar fi folosit pentru remiterea efectivă a drogurilor către clienți ori pentru intermedierea tranzacțiilor.

Această modalitate de acțiune ar fi avut ca efect atât reducerea expunerii persoanelor adulte implicate, cât și extinderea rețelei de clienți.

În urma investigațiilor efectuate s-a constatat că, în funcție de interesele financiare urmărite și de obligațiile generate de neachitarea contravalorii drogurilor remise spre comercializare, o parte dintre distribuitorii stradali ar fi migrat între grupările active, afiliindu-se temporar sau permanent altor structuri de distribuție, în scopul obținerii unor beneficii financiare mai avantajoase.

Primul grup infracțional organizat s-ar fi constituit începând cu anul 2021, membrii acestuia axându-se pe vânzarea de canabis, cocaină, amfetamină, MDMA, dar și produse psihoactive.

Persoanele în cauză și-ar fi creat o rețea extinsă de clienți, activitatea infracțională fiind favorizată atât de caracterul adictiv al substanțelor comercializate, cât și de profitul ridicat obținut din comercializarea acestora.

Treptat, gruparea și-ar fi extins structura, prin cooptarea unor noi membri, inclusiv minori, utilizați pentru desfășurarea unor activități conexe distribuției stradale, în scopul eficientizării mecanismului infracțional și al diminuării riscurilor de expunere.

Raza de acțiune a membrilor grupului infracțional organizat s-ar fi întins asupra orașului Oravița, cât și în localitățile limitrofe, aceștia deplasându-se inclusiv la domiciliile clienților pentru tranzacționarea substanțelor și încasarea sumelor de bani aferente.

Cea de-a doua grupare s-ar fi cristalizat și dezvoltat începând cu jumătatea anului 2024, activitatea acesteia fiind caracterizată printr-un grad ridicat de organizare, membrii asigurând aprovizionarea constantă cu droguri de risc și de mare risc, precum și cu substanțe psihoactive, prin intermediul unor surse multiple de aprovizionare din țară și din străinătate.

Din actele de urmărire penală a rezultat că liderii ar fi gestionat atât fluxul de aprovizionare, cât și distribuția pe paliere distincte, în scopul maximizării veniturilor ilicite și al limitării riscurilor de deconspirare, activitatea fiind susținută de dealeri stradali care ar fi realizat vânzarea directă către consumatori.

Totodată, membrii grupării de criminalitate organizată ar fi acționat pe o arie extinsă, ce ar fi cuprins orașul Oravița, cât și în alte localități din județ, aceștia deplasându-se constant în funcție de comenzile primite și alimentând inclusiv clienți din municipiul Reșița.

Un al treilea grup infracțional organizat s-ar fi constituit începând cu jumătatea anului 2025 și ar fi vizat, în aceeași măsură, atât comercializarea de droguri, cât și de produse psihoactive.

În scopul consolidării activității infracționale și al extinderii palierului de distribuție, liderul grupării ar fi cooptat persoane apropiate și membri ai familiei, stabilind roluri distincte pe palierele de aprovizionare, transport, depozitare și comercializare.

Totodată, cercetările au reliefat apariția unei alte grupări, în localitatea Bozovici, structurată în jurul unor relații de rudenie, membrii acesteia fiind implicați în vânzarea de droguri de risc și colaborând, în anumite situații, cu grupurile infracționale active în orașul Oravița, inclusiv prin intermediul unor clienți comuni și al schimburilor de substanțe interzise.

Din probele administrate a rezultat că membrii grupului infracțional organizat ar fi asigurat aprovizionarea constantă cu droguri de risc, din municipiul Timișoara, și ar fi adaptat, în mod repetat, modalitatea de desfășurare a activității infracționale, inclusiv prin schimbarea locațiilor de distribuție și cooptarea unor noi membri, în scopul diminuării riscurilor de deconspirare și asigurării continuității activității

Audierile se desfășoară la sediul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Caraș-Severin.

Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor brigăzilor de combatere a criminalității organizate Timişoara, Oradea și Craiova, serviciilor de combatere a criminalității organizate Mehedinţi și Gorj, ai Inspectoratului de Poliție Județean Caraş-Severin, jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Județean Caraş-Severin, Grupării de Jandarmi Mobilă „Glad Voievod” Timișoara, Grupării de Jandarmi Mobilă „Fraţii Buzeşti” Craiova și specialiștilor Direcției Regionale Vamale Timișoara.

De asemenea, pe parcursul cercetărilor, activitățile au fost realizate cu suportul polițiștilor Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin – Serviciul de Investigații Criminale, Serviciul Ordinea Publică, Poliția municipiului Reșița, Poliția orașului Oravița, Secția 8 Poliție Rurală Oravița, Poliția orașului Anina, Secția 6 Poliție Rurală Bozovici, Poliția orașului Bocșa și Secția Poliție Rurală Bocșa.