ABA Banat a demarat lucrările de modernizare și siguranță la Acumularea Surduc.

Administrația Bazinală de Apă Banat (ABA Banat) a emis ordinul de începere a lucrărilor pentru proiectul „Îmbunătățirea condițiilor de funcționare în siguranță a Acumulării Surduc, jud. Timiș”. Investiția, promovată inițial prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), este implementată în prezent prin finanțare de la bugetul de stat.

Valoarea totală a obiectivului de investiții este de 36.299.541 lei (cu TVA inclus), iar perioada de execuție estimată este de 9 luni, pentru anul în curs fiind alocate fonduri în valoare de 16.000.000 lei.

Obiectivele principale ale investiției:

Diminuarea riscului de inundații: creșterea gradului de siguranță în exploatare a acumulării Surduc pentru protejarea comunităților din aval.

Protecția mediului: implementarea de măsuri ecologice pentru conservarea biodiversității locale.

Lucrările ce se vor realiza: refacerea structurilor din beton la deversorul descărcătorului de ape mari; reparații la golirea de fund; înlocuirea echipamentelor hidromecanice actuale cu sisteme automatizate moderne; construcția unui ponton plutitor pentru instalația evaporimetrului; amplasarea de insule plutitoare verzi pentru reducerea fenomenului de eutrofizare; dotarea cu utilaje specializate pentru colectarea deșeurilor plutitoare.

În prima fază a lucrărilor, activitățile se vor concentra pe organizarea de șantier, amenajarea drumurilor de acces, lucrările de refacere la deversor și reparațiile la golirea de fund.