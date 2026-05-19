Zilele Comunei Dumbrăvița, cu activități pentru copii, târg apicol și concerte.

Comuna Dumbrăvița, unitate administrativă componentă a zonei metropolitane a Timișoarei care numără peste 21 de mii de locuitori, va fi sărbătorită, în zilele de 29 mai – 1 iunie, printr-un program cultural organizat de administrația locală sub genericul Zilele Dumbrăviței în Parcul Central al localității.

În cele trei zile de sărbătoare, care cuprind și ediția din acest an a Rugii de la Dumbrăvița, vor fi organizate o largă varietate de activități pentru copii, un târg de produse agricole, precum și câte un concert în fiecare zi.

Pe scena special amenajată vor urca artiștii Delia, Alina Eremia, Georgiana Lobonț, Nicoleta Ghimboașă și orchestra, Petra Belu și membrii ansamblului folcloric Cununa Dumbrăviței, DJ Rebeles & Fabricio Percussion, Ildiko Keresztes, Luca Dragu, DJ Kuki și DJ Sean Norvis.

Accesul publicului este, de la sine înțeles, liber.