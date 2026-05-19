Fonduri pentru drumuri și rețelele de apă-canal din Banat.

Administrația locală din comuna timișeană Comloșu Mare a primit o nouă tranșă de finanțare pentru proiectul de modernizare a rețelei de alimentare cu apă și a stației de tratare aferentă.

Este vorba de o tranșă în valoare de 1,57 milioane de lei, decontată în cadrul celei mai recente sesiuni organizate de Ministerul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației.

Investiția, estimată la suma totală de 17,1 milioane de lei, din care 16,7 milioane atrași printr-o linie de finanțare a programului național de investiții Anghel Saligny, a fost adjudecată de proiectatul WSC Expert Structure SRL și de constructorul Edifice Building SRL, urmând a fi finalizată până la sfârșitul acestui an.

Pentru o investiție similară, comunei Sacoșu Turcesc i s-a decontat suma de 3,3 milioane de lei, aici termenul de finalizare a lucrărilor fiind începutul lunii iunie a anului următor.

De asemenea, comuna Constantin Daicoviciu din Caraș-Severin a primit 195 de mii de lei (o zecime din totalul estimat al întregii investiții) pentru extinderea racordărilor la apă și canalizare în satele aparținătoare Prisaca și Zăgujeni.

Cu același prilej, orașul Recaș a primit suma de două milioane de lei pentru investiția de reabilitare a sectoarelor proprii din drumurile comunale DC 66, DC 68 și DC 69. Cotă a unei finanțări totale în valoare de 12,4 milioane de lei, din care 11,2 prin programul Anghel Saligny, lucrarea (care a fost proiectată de Eurocav SRL și este executată de MM West SRL) se află practic la stadiul final.

La rândul său, comuna Sacu din Banatul de Munte a încasat, tot pentru modernizarea unor drumuri publice locale (artele intravilane) suma de 952 de mii de lei, dintr-un total estimat la 11,2 milioane al investiției care a fost deja finalizată.

Similar, comuna timișeană Tormac a primit, pentru modernizarea drumurilor comunale dintre centrul administrativ și satele aparținătoare Cadar și Șipet, tranșa de 972 de mii de lei din totalul de 13,4 milioane ale acestei lucrări, iar către comuna Pesac au fost trimiși alți 1,13 milioane de lei (din totalul de 11,2 milioane la cât este estimată investiția în modernizarea drumurilor publice de interes local.