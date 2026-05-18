Distincții pentru elevii din Timiș, la etapa națională a olimpiadei ”Științele Pământului” desfășurată la Timișoara

Cea de-a XXVIII-a ediție a Olimpiadei Naționale Interdisciplinare „Științele Pământului”, organizată, în acest an, la Timișoara, a reunit aproape 90 de elevi din 30 de județe ale țării.

Organizată de către Inspectoratul Școlar Județean Timiș în parteneriat cu Universitatea de Vest, olimpiada le-a oferit participanților nu doar oportunitatea de a-și evalua, prin prisma specialiștilor, cunoștințele din domenii precum biologie, chimie, fizică și geografie, dar și de a explora Timișoara, printr-un program special ce a cuprins vizite la Planetariul UVT ICAM și la Muzeul Revoluției din 1989, tur ghidat prin oraș, plimbare cu vaporetto pe Bega.

De o complexitate aparte, olimpiada de ”Științele Pământului” a presupus, pentru elevii calificați la etapa națională, parcurgerea a două probe, una teoretică scrisă și una practică, care s-au desfășurat la Colegiul Național ”C.D. Loga”.

Județul Timiș a fost reprezentat de următorii elevi: Rareș Muntean, (clasa a X-a, Liceul Teoretic ”I. Jebelean” Sânnicolau Mare), Bogdan Andrei Mateșescu-Pașcalău (clasa a IX-a, Colegiul Național ”C. D. Loga” Timișoara), Dragoș Mihai Popuțe (clasa a XI-a, Liceul Teoretic ”G. Moisil” Timișoara), Vlad Radu Vălcan (clasa a XII-a, Colegiul Național ”C. D. Loga” Timișoara).

Rareș Muntean și Bogdan Andrei Mateșescu-Pașcalău au obținut mențiune MEC și premiu special din partea Societății de Geografie din România, iar Vlad Radu Vălcan – premiu special din partea Societății de Geografie din România.

