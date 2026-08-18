Accident mortal la Chevereșu Mare. A fost alertat și elicopterul SMURD

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Publicat în de Renaşterea bănăţeană
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Accident mortal la Chevereșu Mare. A fost alertat și elicopterul SMURD

Accident extrem de grav la Chevereșu Mare. A fost alertat și elicopterul SMURD

Marți, la ora 17:10, pompierii timișeni au fost solicitați să intervină pentru asigurarea măsurilor PSI și acordarea primului ajutor medical la un accident rutier produs în localitatea Cheveresu Mare, DJ 592.

La locul evenimentului s-au deplasat forțe din cadrul Stației de Buziaș: o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o autosanitară SMURD și 7 pompieri, respectiv 2 ambulanțe SAJ cu medic.

De asemenea, a fost alertat și elicopterul SMURD Caransebeș.

La ajungerea la locul intervenției, pompierii au constatat că în accident au fost implicate două autoturisme și un microbuz, 11 persoane în total, rezultând trei victime, dintre care una în stare de inconștiență (bărbat) căreia i se aplică manevre de resuscitare, la ora publicării știrii.

UPDATE: Din nefericire, victima aflată în stop cardio-respirator nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarată decedată de către medicul de la fața locului. Celelalte două persoane rănite au fost transportate la spital, una cu elicopterul SMURD, iar cealaltă cu o ambulanță SMURD, ambele fiind conștiente și cooperante.

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