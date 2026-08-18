Accident terifiant la Chevereșu Mare. Ce au stabilit polițiștii (foto)

Marți după-amiaza, 18 august, polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe DJ 592, în localitatea Chevereșu Mare.

Din primele verificări efectuate a reieșit că un bărbat, în vârstă de 50 de ani, a condus un autoturism dinspre localitatea Chevereșu Mare înspre localitatea Bacova, iar la un moment dat a intrat în coliziune cu un autoturism condus din sensul opus de mers de către un bărbat, în vârstă de 39 de ani. Apoi, autoturismul condus de bărbatul în vârstă de 50 de ani a fost proiectat într-un microbuz, a transmis IPJ Timiș.

În urma accidentului a rezultat rănirea conducătorului auto în vârstă de 50 de ani, precum și a unui pasager al acestuia, în vârstă de 27 de ani, cele două persoane fiind transportate la spital în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate.

Totodată, un alt pasager din autoturismul condus de bărbatul în vârstă de 50 de ani, un bărbat în vârstă de 48 de ani, a decedat.

În cauză, polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii accidentului și au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și ucidere din culpă.