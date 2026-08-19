Talentul rebel al tenisului, prins pozitiv la cocaină: „Am făcut o greșeală imensă”

Nick Kyrgios, jucător australian de tenis, a picat recent un test antidoping în Mallorca și a fost suspendat provizoriu de Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului (ITIA).

„Vreau să aflați asta mai întâi de la mine. Recent, am picat un test antidoping în Mallorca, după ce am fost depistat pozitiv la cocaină. Am făcut o greșeală uriașă și îmi asum întreaga responsabilitate pentru ceea ce am făcut. Îmi pare rău fanilor mei, familiei mele, sponsorilor mei și tuturor celor apropiați mie. Mai presus de toate, îmi pare rău copiilor care mă urmăresc. Știu ce exemplu oferă acest lucru și sunt profund dezamăgit de mine”, a scris Kyrgios pe Instagram.

Jucătorul în vârstă de 31 de ani a furnizat o probă în timpul turneului Mallorca Open, pe 22 iunie, în care a fost identificată ulterior benzoilecgonina, un metabolit al cocainei, potrivit The Independent.

Kyrgios este suspendat provizoriu din 4 august, iar ITIA a confirmat că australianul nu a contestat încă suspendarea.

Kyrgios a disputat doar patru meciuri de simplu în acest sezon, după ce s-a confruntat cu probleme medicale în ultimii ani.

El a jucat ultima dată la Wimbledon, unde a pierdut în primul tur al probei de dublu masculin, alături de partenerul său Alexander Bublik. Australianul a ajuns în finala turneului de Grand Slam pe iarbă în 2022.

„Nu voi căuta scuze, dar vreau să ofer un context despre perioada prin care am trecut”, a continuat Kyrgios în postarea sa de pe rețelele sociale. „Ultimii doi ani, marcați de accidentări, au avut un impact uriaș asupra mea, atât fizic, cât și psihic. Corpul meu nu a mai fost capabil să facă ceea ce mintea mea se aștepta să facă, iar faptul că am început să accept că mă apropii de finalul carierei a fost mai greu decât mi-aș fi imaginat vreodată.

„Am spus întotdeauna că nu eu am ales tenisul – tenisul m-a ales pe mine. Dar să renunț la ceva care a reprezentat întreaga mea viață este unul dintre cele mai grele lucruri cu care a trebuit să mă confrunt vreodată. Uneori m-am simțit neputincios și singur. Nimic din toate acestea nu scuză ceea ce am făcut”.

Jucătorul a mai scris că „vestea bună este că acest lucru a fost un semnal de alarmă pentru mine. În următoarele 28 de zile, mă voi retrage de pe rețelele sociale și din viața publică pentru a mă concentra asupra mea și pentru a-mi reveni. Vă rog să îmi respectați intimitatea în această perioadă și, mai ales, intimitatea familiei mele. Îmi pare rău. Voi munci pentru a îndrepta lucrurile și voi reveni mai bun”.

Potrivit termenilor suspendării, Kyrgios nu poate juca, antrena sau participa la niciun eveniment sancționat de circuitele profesioniste de tenis masculin și feminin.

(sursa: Mediafax)

Sursa foto: SPORTbible