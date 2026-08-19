Clinica Oftalmologică Prof. Dr. Munteanu, mai aproape de locuitorii din Ciacova şi comunele învecinate

Locuitorii orașului Ciacova și ai comunelor învecinate au, de acum, acces mai ușor la consultații oftalmologice realizate la standarde ridicate. Clinica Oftalmologică Prof. Dr. Munteanu a deschis în oraș un punct de lucru, OPHTACARE, inaugurat în prezența reprezentanților comunității locale și a numeroși invitați. Centrul aduce împreună aparatură de ultimă generație și personal medical specializat.

Primarul orașului Ciacova, Petru Filip, a subliniat la festivitatea de deschidere importanța proiectului pentru întreaga zonă. În opinia sa, noua unitate medicală completează investițiile realizate în localitate cu ajutorul fondurilor europene și contribuie la punerea în valoare a comunității. Edilul a apreciat dotările moderne, precum și profesionalismul oamenilor care își vor desfășura activitatea aici.

Un avantaj important îl constituie faptul că anumite consultații vor putea fi efectuate pe baza biletului de trimitere, în cadrul contractului cu Casa de Asigurări de Sănătate. De aceste servicii vor beneficia atât locuitorii orașului, cât și pacienții veniți din comunele apropiate.

Prof. univ. dr. Mihnea Munteanu consideră că deschiderea cabinetului răspunde unei nevoi reale a comunității din Ciacova. Echipamentele disponibile și pregătirea foarte bună a medicilor formează, potrivit acestuia, echilibrul necesar între tehnologia medicală și competența specialiștilor. Echipa va putea investiga o gamă largă de patologii oftalmologice, adresându-se pacienților de toate vârstele, de la copii în vârstă de numai o lună până la seniori care au depășit 100 de ani.

La inaugurare, profesorul Mihnea Munteanu a arătat că sunt întrunite condițiile profesionale și de mediu necesare pentru o activitate medicală serioasă. El le-a mulțumit colegelor sale, întregii echipe și tuturor celor care au susținut inițiativa, exprimându-și convingerea că noul proiect va fi deopotrivă util și de succes. Astfel, pacienții pot găsi în apropierea domiciliului servicii pentru numeroase probleme de vedere, fără a pierde avantajul unei evaluări de specialitate.

Punctul de lucru OPHTACARE Ciacova se află pe strada Cetății nr. 28. Aici vor consulta trei medici specialiști oftalmologi, fiecare fiind prezent câte o zi pe săptămână. Programul anunțat este: marți, între orele 08:00 și 16:00; joi, între 13:00 și 19:00; vineri, între 10:00 și 16:00.

Dacă solicitările vor crește, reprezentanții centrului iau în calcul extinderea programului de consultații.

Programările pot fi făcute telefonic, la numărul 0753 327327, sau online, accesând platforma https://oftalmologica.ro.programarionline.sophtha.com/.

Deschiderea punctului medical consolidează oferta locală de sănătate și creează o legătură directă între pacienți, specialiști și investigațiile moderne de care aceștia au nevoie. Prin organizarea consultațiilor în trei zile distincte noul cabinet urmărește să răspundă atât nevoilor copiilor, cât și celor ale adulților și seniorilor.

Posibilitatea utilizării biletului de trimitere pentru anumite consultații completează serviciile oferite și poate ușura accesul pacienților din oraș și din localitățile învecinate la evaluări medicale moderne.

FOTO: CONSTANTIN DUMA