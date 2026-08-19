CinePicnic pe terasă la Studio… Există ceva special în serile de vară petrecute pe terasa Cinema Studio din Timișoara. Poate e orașul care încetinește ritmul, poate e aerul de seară sau sentimentul că un film văzut sub cerul liber se trăiește puțin altfel.

”Pe 29 august, transformăm terasa Cinema Studio într-un picnic urban și vă invităm la o seară în care cinematograful, orașul și oamenii se întâlnesc într-un singur loc.

De la 20,30 puteți urca pe terasă, să vă găsiți locul, să vă luați ceva de la bar și să vă instalați confortabil. De la 21,30 încep proiecțiile. Într-o singură seară, călătorim prin Franța, Germania, România, Coreea de Sud și Georgia și Serbia, prin intermediul a cinci scurtmetraje care nu seamănă între ele, dar au în comun pofta de a spune povești altfel.

Primul film din program este <<The Body of the King>>, în regia Biancăi Sescu şi a lui Emy Rodrigues, o producţie franceză din 2023, cu durata de 19 minute şi recomandat publicului care a depăşit vârsta de 12 ani. Într-o zi toridă de vară, doi adolescenți explorează o biserică abandonată. Jocul lor se lovește însă de solemnitatea locului și de boala unuia dintre cei doi băieți. Un film despre adolescență, fragilitate și dorința de a trăi.

<<Gestures of Proof>>, în regia lui Elis Roşca şi Vasilis Marlantis este o co – producţie Germania – România din 2025, ţine 14 minute şi este nerecomandat vârstelor mai mici de 12 ani. Doi candidați nu reușesc să treacă un test CAPTCHA în procesul de admitere la universitate și sunt chemați să îl susțină în persoană. Problema? Trebuie să își demonstreze unul altuia că sunt oameni. O poveste care pornește de la o situație absurdă și pune sub semnul întrebării ce înseamnă, de fapt, să fii uman.

<<Mistreţul cu colţi de argint >> este o animaţie românească din 2024, durează numai şapte minute şi este regizată de George Sorinca. În căutarea unui mistreț misterios, un om se pierde în pădure și întâlnește lucruri din ce în ce mai stranii. O animație nonverbală, întunecată și misterioasă, în care aventura se transformă într-un coșmar.

<<Teratoma>> este un film în regia lui Jeong-won Byun, o producţie Coreea de Sud 2022 extinsă pe durata a 25 de minute şi adresată persoanelor de peste 14 ani. Eun-il are 28 de ani și un teratom format în ovar, care conține ochi, dinți și păr. Partenerul ei, mama și prietena ei au fiecare propria explicație pentru apariția lui. Dar lucrurile devin cu adevărat neașteptate atunci când teratomul începe să vorbească.

Ultima peliculă a serii este <<Fragments on Resistance>>, o co – producţie Georgia – Serbia 2025, a cărei regie este semnată de Ani Kiladze şi Levan Tskhovrebadze. Recomandat persoanelor care au depăşit vârsta de 14 ani, filmul durează 24 de minute. Pavla și Levan își documentează călătoriile până când tulburările politice le schimbă radical realitatea. Prin imagini și mesaje fragmentate, filmul urmărește rezistența și lupta de a rămâne umani într-o lume cuprinsă de haos.

CinePicnic este warm-up-ul Caravanei Paradiso pentru ceea ce urmează în toamnă. Între 28 octombrie și 1 noiembrie, revenim la Timișoara cu un nou program de proiecții, ateliere și experiențe cinematografice. Așa că vino pe terasă, ia-ți un loc, comandă ceva bun de la bar și lasă-ne să te plimbăm prin cinci lumi diferite, într-o singură seară”, au transmis organizatorii evenimentului.