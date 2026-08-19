Ministrul Educației vine cu precizări despre concursul de admitere la liceu din 2027

Ministrul Educației, Mihai Dimian, a precizat miercuri că posibilitatea organizării unui concurs separat de admitere la liceu, începând din 2027, nu este o propunere recentă a Ministerului, ci este prevăzută în Legea învățământului preuniversitar adoptată de Parlament în 2023.

„Concursul de admitere nu este o propunere făcută acum de Minister. Parlamentul a votat în 2023, prin Legea învățământului preuniversitar, că unitățile de învățământ liceal pot organiza, începând cu admiterea din 2027, concurs de admitere în clasa a IX-a pentru maximum 50% din numărul de locuri atribuite”, a scris Mihai Dimian într-o postare pe Facebook.

Ministrul a subliniat că prevederea există în lege de trei ani, iar Ministerul Educației are obligația să o pună în aplicare.

„Nu Ministerul a propus săptămâna trecută introducerea acestui concurs. Prevederea există în lege din 2023, cu aplicare din 2027, iar Ministerul are obligația să pună în aplicare legea în vigoare”, a precizat Dimian.

El a explicat că nici organizarea concursului la nivelul liceului nu este o decizie luată acum de Ministerul Educației.

„Aceeași lege stabilește o diferență clară între Evaluarea Națională și concursul de admitere. Evaluarea Națională este organizată conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației. În schimb, în cazul concursului de admitere, legea prevede: «Organizarea concursului și criteriile de admitere se stabilesc prin hotărârea consiliului de administrație al unității de învățământ»”, a explicat el.

„Nu Ministerul a decis săptămâna trecută ca organizarea concursului din 2027 să fie stabilită de unitatea de învățământ. Parlamentul a stabilit acest lucru prin lege, în urmă cu trei ani”, a adăugat ministrul.

Dimian a precizat că, din acest motiv, proiectul de ordin conține detalii privind Evaluarea Națională, inclusiv supravegherea video și anonimizarea lucrărilor, în timp ce detaliile privind organizarea concursului de admitere sunt stabilite, în limitele legii, de unitatea de învățământ care decide să utilizeze această posibilitate.

„Dar, rolul dezbaterii publice a unui proiect de ordin este tocmai acela de a îmbunătăți proiectul. Toate propunerile formulate oficial în cadrul procesului de consultare vor fi analizate, iar cele care sunt compatibile cu prevederile legii vor fi evaluate inclusiv din perspectiva integrării lor în forma finală a proiectului”, a afirmat el.

Ministrul Educației a mai arătat că legea din 2023 obligă Ministerul să elaboreze subiectele pentru concursul de admitere și să stabilească data desfășurării acestuia, în corelare cu calendarul Evaluării Naționale.

„În concluzie, educația nu trebuie sa fie tărâmul războiului politic! Apelez la înțelepciunea parlamentarilor să continuăm buna colaborare avută până acum în cadrul celor 5 luni de mandat și să nu mai fie lansate îndemnuri către Ministerul Educatiei si Cercetarii la nerespectarea legii, ci să initieze un proiect de lege prin care să decidă, în urma unor dezbateri, dacă păstrează, amână, revizuiesc, sau elimină aceste prevederi referitoare la concursul de admitere”, a spus Dimian.

El a transmis că, personal, nu este un susținător al concursului separat de admitere în liceu, dar consideră că există și argumente în favoarea acestuia.

„Personal, nu mă consider un susținător al concursului separat de admitere în liceu. Nu pot spune nici că sunt împotrivă pentru că există și anumite argumente rezonabile în această privință. Însă, ca ministru, părerile mele personale contează mai puțin în fața unor prevederi legale”, a scris Dimian.

Ministrul susține că a discutat în această săptămână cu parlamentari din mai multe partide și că ar putea exista o majoritate pentru amânarea aplicării prevederii.

„Cred că se poate constitui o majoritate parlamentară în jurul inițiativei de prorogare a termenului de aplicare a acestei prevederi legale, timp în care se poate stabili, cu răbdare și prin dialog constructiv, calea de urmat”, a transmis Mihai Dimian.

El i-a mulțumit deputatei Raluca Turcan, despre care a spus că „s-a oferit să inițieze acest demers parlamentar”.

(sursa: Mediafax)

Sursa foto: Maramureş Online