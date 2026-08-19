Trotinetist în vârstă de 47 de ani, lovit de o maşină la Timişoara

Miercuri, 19 august, în jurul orei 09:30, polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier în municipiul Timișoara.

Din primele verificări efectuate a reieșit că un bărbat, în vârstă de 53 de ani, a condus un autoturism pe bulevardul Liviu Rebreanu, iar la intersecția cu bulevardul Sudului a acroșat un bărbat, în vârstă de 47 de ani, care se deplasa pe o trotinetă și s-ar fi angajat în traversarea drumului pe trecerea pentru pietoni, a transmis IPJ Timiş.

În urma impactului, bărbatul de 47 de ani a fost rănit și transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Polițiștii au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, fiind continuate cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii accidentului.