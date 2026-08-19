Pistă de biciclete între Timișoara şi Ghiroda, pe malul Begăi. Două firme s-au prezentat la licitaţie

Licitația lansată de Primăria Municipiului Timișoara pentru proiectarea unei piste de biciclete care să lege Timișoara de Ghiroda a atras două oferte. Traseul de aproape 3 kilometri va lega infrastructura velo din Timișoara de cea din Ghiroda și va crea o rută continuă pentru cei care folosesc bicicleta pentru deplasările zilnice sau pentru a ajunge în zonele de agrement de pe Bega, a transmis municipalitatea.

Ofertele pentru proiectare, faza DALI, au fost depuse de firmele NOVENSA SRL și GEBES MPROJECT SRL.

Pista va avea dublu sens și va fi amenajată între Podul Andrei Șaguna și Ghiroda, pe digul de pe malul stâng al Begăi, inclusiv în zona hidrocentralei. De-a lungul traseului vor fi amenajate, acolo unde spațiul permite, zone de odihnă în locuri umbrite, cu bănci și rastele pentru biciclete. În intersecții vor fi amenajate spații de așteptare dedicate bicicliștilor, iar pentru persoanele cu dizabilități sunt prevăzute rampe, pavaj tactil, marcaje contrastante și sisteme de avertizare sonoră la trecerile de pietoni.

Proiectul include și modernizarea infrastructurii de pe strada Canalul Bega, cu intervenții la trotuare, carosabil, rețele edilitare și iluminat public. Intersecția Canalul Bega – Colonia Slavic – Vânătorilor va fi reconfigurată pentru creșterea siguranței pietonilor, bicicliștilor și șoferilor, precizat Primăria Timişoara.

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Valoarea estimată a contractului pentru serviciile de proiectare, faza DALI, este de 248.000 de lei, fără TVA. Durata contractului este de 6 luni de la emiterea ordinului de începere.

Imagine cu rol ilustrativ