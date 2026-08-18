Video! Șase suspecți reținuți la Timișoara în ancheta privind furturile din locuințe. Prejudiciul depășește 900.000 de euro

Șase suspecți reținuți la Timișoara în ancheta privind furturile din locuințe. Prejudiciul depășește 900.000 de euro

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Timișoara – Biroul de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, au pus în executare, marți – 18 august, 16 mandate de percheziție domiciliară, la locuințele mai multor persoane bănuite de comiterea unor infracțiuni de furt calificat prin violare de domiciliu.

În urma cercetărilor efectuate polițiștii au stabilit că mai multe persoane ar fi desfășurat activități de supraveghere și monitorizare a unor persoane, în vederea identificării unor momente favorabile pentru pătrunderea în locuințele acestora și sustragerea unor bunuri de valoare și a unor sume de bani.

Pentru săvârșirea faptelor, persoanele bănuite ar fi utilizat diferite dispozitive destinate perturbării sistemelor de alarmare și supraveghere video, precum și alte mijloace care le-ar fi facilitat pătrunderea în imobile. Totodată, pentru monitorizarea persoanelor vătămate, aceștia ar fi utilizat autoturisme pe care le schimbau periodic, în scopul evitării identificării.

Prejudiciul total estimat în cauzele cercetate depășește 900.000 de euro, urmând a fi dispuse măsurile legale în vederea recuperării acestuia.

În urma perchezițiilor efectuate au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, mai multe bunuri și sume de bani despre care există suspiciunea rezonabilă că provin din săvârșirea infracțiunilor investigate.

În urma probatoriului administrat în cauză, față de cinci persoane, polițiștii au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt calificat, tentativă la furt calificat și tăinuire, în diverse forme de participație, în funcție de contribuția fiecăreia la activitatea infracțională. Totodată, a fost dispusă reținerea acestora pentru 24 de ore, persoanele în cauză fiind introduse în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș.

De asemenea, în urma cercetărilor efectuate, s-a stabilit că un polițist din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș ar fi sprijinit comiterea acestor infracțiuni prin furnizarea unor informații nedestinate publicității. Față de acesta, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale și reținerea pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații.

Marilen Pirtea și Cristian Oancea, printre victimele spărgătorilor

Surse judiciare au precizat că printre victime se află Marilen Pirtea, rectorul Universității de Vest din Timișoara și deputat PNL de Timiș, fostul manager al Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, Cristian Oancea, precum și un alt medic din județul Timiș.

Legătură cu jaful de două milioane de euro de la Oficiul Poștal 1 Timișoara

Un alt element important al anchetei este legătura cu spectaculosul furt de la Oficiul Poștal 1 din Timișoara. Procurorii susțin că unul dintre cei implicați în actualul dosar a fost deja trimis în judecată și condamnat în primă instanță în cauza privind furtul de la oficiul poștal, unde prejudiciul s-a ridicat la aproximativ două milioane de euro.

Toate cele șase persoane reținute urmează să fie prezentate, la data de 19 august 2026, în fața judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Timișoara, cu propunere de arestare preventivă.

Cercetările continuă sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, în vederea stabilirii întregii activități infracționale și dispunerii măsurilor legale care se impun.

În desfășurarea activităților investigative și de cercetare penală, polițiștii au beneficiat de sprijinul structurilor de specialitate din cadrul Poliției Române.