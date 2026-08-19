Anunţ public privind implementarea unui proiect de producere şi stocare a energiei electrice din surse regenerabile

BEGA TEHNOMET S.A. informează publicul interesat cu privire la implementarea unui proiect de producere și stocare a energiei electrice din surse regenerabile, prin realizarea unei centrale electrice fotovoltaice și a unui sistem de stocare a energiei electrice în municipiul Timișoara.

Investiția contribuie la dezvoltarea producției de energie verde, creșterea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, fiind realizată în conformitate cu obiectivele naționale și europene privind tranziția energetică și protecția mediului.

Datele principale ale proiectului

Denumirea proiectului:

Racordarea la rețeaua electrică a locului de consum și de producere – Parc fotovoltaic cu instalatie de stocare Electrotimis – BEGA TEHNOMET S.A. Timișoara

Amplasament:

Municipiul Timișoara, Bulevardul Industriei nr. 2, județul Timiș, CF nr. 449486.

Putere instalată centrală fotovoltaică:

2.507,4 kWp (curent continuu)

Putere instalată sistem de stocare:

690 kW

Capacitate totală instalată:

2,250 MW

Durata estimată de implementare:

6 luni

Proiectul face obiectul procedurilor de autorizare și avizare prevăzute de legislația în vigoare și este supus obținerii tuturor autorizațiilor și licențelor necesare din partea autorităților competente, inclusiv a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).

BEGA TEHNOMET S.A. își asumă respectarea tuturor cerințelor legale aplicabile, precum și a celor mai înalte standarde de calitate, siguranță și protecție a mediului pe parcursul implementării investiției.