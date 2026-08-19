Polițiștii de frontieră din Timiș au depistat cinci cetățeni străini care au încercat să intre ilegal în România din Serbia

Cinci cetățeni străini au fost depistați de polițiștii de frontieră din Jimbolia în timp ce încercau să intre ilegal în România dinspre Serbia.

Persoanele au fost observate prin aparatura de supraveghere marți seară, în jurul orei 18:55, deplasându-se pe jos, pe câmp, către drumul național DN59A.

Grupul era format din trei bărbați și două femei, cu vârste între 24 și 44 de ani, originari din Pakistan și Sri Lanka. Deoarece nu își justificau prezența în zonă, aceștia au fost conduși la sediu pentru verificări. Străinii au recunoscut că intenționau să ajungă în vestul Europei.

Polițiștii de frontieră au deschis un dosar penal pentru trecere frauduloasă a frontierei de stat.

Migranții vor fi returnați autorităților din Serbia, primind totodată o interdicție de intrare în România pentru următorii 5 ani.