CODRU Festival 2026: Ultimul weekend din vară aduce Gipsy Kings, S.A.R.S., Subcarpați și o imensă galerie de artă în Pădurea Verde din Timișoara!

Programul pe zile la CODRU Festival 2026 a fost publicat, iar organizatorii au anunțat una dintre cele mai complexe ediții. Între 28 și 30 august 2026, publicul este invitat să își petreacă ultimul weekend din vară la unul dintre cele mai iubite festivaluri din România. Pădurea Verde din Timișoara devine, din nou, un loc în care muzica, natura, arta și comunitatea se întâlnesc pentru o experiență completă.

Pe afișul din acest an se regăsesc artiști de top din România și din afara țării, într-un program care traversează genuri și generații. Pe cele cinci scene amenajate în mijlocul naturii, participanții vor explora un univers sonor divers, de la rock alternativ până la folclor reinterpretat, hip-hop și trap.

Programul pe zile la CODRU6

Vineri, 28 august – Energie alternativă și un start în forță

Prima zi de festival este condusă de S.A.R.S., una dintre cele mai iubite trupe din Balcani, care sărbătorește anul acesta 20 de ani de activitate. Aceștia aduc mixul lor inconfundabil de pop-rock cu influențe balcanice, iar fanii vor putea asculta live celebra lor piesă Perspektiva. Alături de ei, vor electriza atmosfera Alternosfera, Damian & Brothers, Robin and the Backstabbers și Adrian Despot & Cezar Popescu, care vor urca pe scenă în formula Acu2tic: două chitare acustice și piese emblematice ale formației, de la „Praf de stele” la „Basul și cu toba mare”. Pasionații de muzică urbană și trap îi vor putea asculta pe Oscar, IDK, Calinacho și Lucawts. Seara va fi completată de RUP Takeover – DJ Mă-Ta b2b Săr.casm și de afterparty-ul reggaeton cu El Cartel, plus o mulțime de alți artiști independenți și DJ.

Line-up complet: S.A.R.S., ALTERNOSFERA, DAMIAN & BROTHERS, ROBIN AND THE BACKSTABBERS, RUP TAKEOVER – DJ MA-TA b2b SAR.CASM, SPECIAL GUEST: ROMEO FANTASTICK, CALINACHO, IDK, LUCAWTS, OSCAR, EL CARTEL, ADRIAN DESPOT & CEZAR POPESCU, CLAUDIA ŞERDAN & JIMI EL LACO, CYPHER, DAMAGE:CTRL, DREW, EMU, MANDU, OIGĂN, RAZY, REVAN, YOSHUU, DISKO ANKSYETE (CORINA SUCAROV), SEAR BLISS, SHE, SUR AUSTRU.

Afterparty: EL CARTEL.

Sâmbătă, 29 august – Folclor urban, hip-hop și fuziuni culturale

Sâmbăta este dedicată sound-ului autentic românesc, avându-i ca headlineri pe cei de la Subcarpați, dar și nume grele din hip-hop și trap, precum Puya, Ian, Albert NBN, MGK și Noua Unspe. Iubitorii de fusion vor fi încântați de prezența trupei E-an-na și a proiectului Balkandreea & The Balkan Sisters. Nu vor lipsi momentele speciale asigurate de Dordeduh, Amalia Gaiță sau Nocturn.

Line-up complet: SUBCARPATI, PUYA, E-AN-NA, BALKANDREEA & THE BALKAN SISTERS, RUP TAKEOVER – DJ MÅ-TA b2b PAULVLJ, SPECIAL GUEST: BALKANDREEA & E-AN-NA, ALBERT NBN, IAN, MGK, NOUA UNSPE, 4AWL, AMALIA GAIŢĂ, ASAWAY, BOB RAMANKA, EXOB, KAYF, LEANU, MANDU, MINI ZUCCHINI, NARCISS, RAUL PRODAN, RAVE WITH YOUR KID[S] – DONISAN / SABINCP, TANO TULVAN, BLUTRINĂ, DORDEDUH, EMO REUNION, NOCTURN.

Afterparty: EL CARTEL.

Duminică, 30 august – ritmuri internaționale

Ultima seară de festival promite să fie una memorabilă, avându-i în prim-plan pe legendarii Gipsy Kings featuring Tonino Baliardo. Vor fi momente de folclor prin trupe precum Ternipe, Lupii lui Calancea & Surorile Osoianu, dar și un vibe modern, efervescent, cu HVNDS, Rava și Petre Ștefan.

Line-up complet: GIPSY KINGS featuring Tonino Baliardo, TERNIPE, LUPII LUI CALANCEA & SURORILE OSOIANU, HVNDS, RUP TAKEOVER – Dj MA-TA + ZABRANENA, MUZIKA (GORO + BAT SIMO), ADELINMM, PETRE STEFAN, RAVA, VANILLA, ACOUSTIC BOYZ, BEATHEICE, BIA & MC GEEZA, CIREŞAN MANDU – RAVE WITH YOUR KID[S] – DONISAN / SABINCP, SOULMAZE, UFO, ZOLEEVEE DOOMNEZEU, ORDINUL NEGRU, PRÄPÄD.

Afterparty: EL CARTEL.

„CODRU este un festival construit în jurul unei stări. Ne-am dorit un lineup care să spună o poveste, în care să descoperi artiști noi, să cânți alături de nume pe care le iubești de ani de zile și să pleci cu sentimentul că ai trăit ultimele zile de vară exact așa cum trebuia. Abia așteptăm să ne revedem în Pădurea Verde”, a declarat Victor Balaniuc, Co-fondator și General Manager CODRU Festival.

Dincolo de line-up-ul muzical, CODRU6 se remarcă printr-o identitate vizuală și ecologică puternică. Ediția din acest an aduce unul dintre cele mai ample proiecte de artă dezvoltate de CODRU până acum. Realizate aproape integral din materiale reciclabile, instalațiile spun o poveste despre transformare, creativitate și relația strânsă dintre om și natură. Aceste intervenții urbane și forestiere demonstrează că arta poate fi atât spectaculoasă, cât și prietenoasă cu mediul.

„Ne-am propus să demonstrăm că frumusețea poate apărea din ceea ce alții consideră deja consumat. Instalațiile de la CODRU6 sunt rezultatul sutelor de ore de lucru, al experimentului și al colaborării dintre studenți, artiști și mentori. Fiecare piesă este realizată manual, din materiale reciclate, iar împreună vor transforma pădurea într-o galerie de artă în aer liber”, a explicat Elena Aronoaie-Adorian, Director Creativ CODRU.

Comunitate și sustenabilitate

CODRU continuă să îmbine muzica, cultura și responsabilitatea față de natură. Evenimentul rămâne unul dintre puținele festivaluri din Europa în care sustenabilitatea și intervențiile artistice sunt la fel de importante pentru experiența publicului ca concertele în sine.

Pe lângă concerte și artă, participanții vor descoperi multe zone de relaxare, activități interactive pentru toate vârstele și zone dedicate spiritului comunitar.

CODRU6 are loc în perioada 28 – 30 august 2026, în Pădurea Verde din Timișoara.

Biletele sunt disponibile pe codrufestival.ro și pe iabilet.ro .