Festivalul Banat, la Eibenthal, în perioada 19 – 23 august

În perioada 19–23 august, Festival Banat își va deschide porțile în regiunea Banatului românesc. Cea de-a 15-a ediție se va desfășura pe mai multe scene din Eibenthal, satul cehesc din Clisura Dunării, și va reuni 24 de formații din scena muzicală independentă cehă, dar și artiști de hip-hop, rap, rock și folk.

Concerte de muzică cehă, ateliere, drumeții și activități pentru toate generațiile

Cei peste 2000 de participanții se vor putea bucura și de un program bogat de activități conexe, care include drumeții organizate împreună cu Clubul Ceh al Turiștilor, conferințe, ateliere, spectacole de teatru pentru copii și numeroase activități creative.

Printre capetele de afiș ale ediției din acest an se numără Lenka Dusilová, rapperul Rest și trupele Midi Lidi și Mutanti hledaj východisko. Pe scenele festivalului vor urca și artiști deja consacrați pentru publicul din Banat, precum Circus Problem, 12, Cimbálová muzika Pentla, David Pomahač, Timudej, Lucie Redlová și Bára Zmeková. După o pauză de peste 18 ani, grupul de hip-hop Bow Wave va reveni pe scenă și își va susține concertul de revenire chiar la Festivalul Banát.

Banát Express, cel mai lung tren din Europa Centrală ajunge plin de cehi la Orșova

Și în acest an, spre România a pornit Banát Express, considerat cel mai lung tren din Europa Centrală. Garnitura călătorește de la Praga până la Orșova, fiind tractată de două locomotive și alcătuită din 16 vagoane, printre care se numără vagoane de dormit, un vagon-restaurant și un adevărat spațiu dedicat petrecerilor, cu baruri improvizate și momente muzicale spontane. O parte dintre participanți vor ajunge tot azi în Banat și prin intermediul noii conexiuni aeriene către Timișoara.

Festivalul ajunge și în celelalte sate cehești din Clisura Dunării

Festivalul nu se limitează la Eibenthal. O parte dintre evenimente se desfășoară și în satele din apropiere. De exemplu, în localitatea Bígr va avea loc tradiționala Bígr Night. Pe lângă concerte, programul include excursii în natură, ateliere, spectacole de teatru și activități dedicate copiilor.

Sprijin pentru comunitatea cehă din Banat să nu se depopuleze

„Festivalul reunește toate generațiile, iar în ultimii ani l-am deschis tot mai mult către familiile cu copii. Aceasta este și ideea principală a acestui proiect pe care îl organizăm deja de cincisprezece ani. Ne dorim să sprijinim comunitatea cehă locală, astfel încât satele din această zonă să nu se depopuleze. Vrem să le arătăm oamenilor că, deși trăiesc la o mie de kilometri de Republica Cehă, nu sunt singuri și că vrem să îi ajutăm să își păstreze tradițiile și istoria. Încercăm să reconstruim treptat viața comunitară, serviciile locale, educația copiilor și oportunitățile economice. Anul viitor, satele cehești din Banat vor sărbători impresionanta aniversare a 200 de ani de la înființare”, a declarat Štěpán Slaný, fondatorul și directorul festivalului.

Comunitatea cehă din Banat se pregătește pentru aniversarea a 200 de ani de la întemeierea satelor cehești

„Pentru mine, acest festival este ceva foarte personal. Sunt un fiu al satului, m-am născut la Eibenthal și am văzut cum comunitatea noastră s-a schimbat după închiderea minelor. Mulți oameni au plecat în Cehia, iar la un moment dat părea că acest sat nu mai are niciun viitor. Acum 15 ani, împreună cu Štěpán Slaný și Honza Duben, am început să visăm că putem schimba acest lucru. Astăzi, când văd peste 1.100 de cehi coborând din Banát Express în gara din Orșova și umplând ulițele satului, simt că ne trăim visul. Cel mai mult mă bucur că, dincolo de muzică, cei care vin din Cehia își caută rădăcinile, descoperă poveștile familiilor care au plecat din Boemia și s-au stabilit în Banat între 1823 și 1827, stau de vorbă cu localnicii și descoperă o limbă cehă pe care mulți o consideră arhaică, dar pe care noi am păstrat-o vie aici, de aproape două secole”, declară pentru presă Tiberiu Pospíšil, unul dintre organizatorii Festivalului Banát și viceprimarul comunei Dubova.

„Participanții nu mai sunt simpli turiști. Vin an de an la Eibenthal. Pe durata Festival Banat, ei marchează trasee alături de Clubul Ceh al Turiștilor, participă la acțiuni de voluntariat, ajută la îndepărtarea resturilor din Peștera Ponicova, descoperă traseele din jurul satului, admiră Cazanele Mari, mănâncă în gospodăriile localnicilor și devin parte din comunitatea noastră.

Poate că cea mai mare satisfacție este faptul că Eibenthal este din nou un sat care trăiește. Astăzi, vocile copiilor se aud din nou prin sat. În 2024, Eibenthal a înregistrat 25 de copii, un record pentru comunitățile cehe din Banat și un semn că satul își recâștigă viitorul. Avem din nou familii care se întorc acasă, iar acest lucru ne dă speranță. Acesta este, pentru mine, cel mai important rezultat al festivalului. Anul 2027 va fi unul cu totul special pentru comunitatea noastră, deoarece vom marca 200 de ani de la întemeierea satelor cehești din Banat. Pregătim deja această aniversare și ne dorim să îi avem alături pe toți cei care se simt legați de acest loc și de istoria comunității noastre”, transmite, cu emoție, Tiberiu Pospíšil.

Întregul sat se transformă într-un spațiu gastronomic

Pe durata festivalului, participanții vor avea la dispoziție mai multe opțiuni culinare:

Restaurantul cehesc Eibenthal, prânzurile comunității cehe, standurile gastronomice ale comunității.

De la gulașul cehesc la berea creată special pentru Eibenthal

În inima satului se află restaurantul cehesc Eibenthal, considerat singurul restaurant cu specific cehesc din România. Pe durata festivalului, aici sunt servite mese în sistem bufet, mic dejun, prânz, cină, iar meniul include preparate tradiționale, printre care și renumitul gulaș cehesc. Tot aici, participanții pot descoperi magazinul de suveniruri al satului, de unde pot achiziționa produse cu brandul Eibenthal, dar și berea Eibenthal, produsă în Cehia după o rețetă creată special pentru această comunitate din Banat.

La Jeníka, etalon de ospitalitate & vișinată

U JENÍKA este un loc tradițional al comunității cehe, amenajat în curtea lui Jeník și a lui Anuška. Aici cei care vin la Festival Banat vor descoperi o selecție generoasă de supe și feluri principale, pe care le vor putea însoți cu un pahar de vișinată, chiar alături de Jeník. Spațiul pentru servirea mesei se află la mică distanță de Tabăra trenului, așa că este aproape imposibil să-l ratați.

La Farma Pospíšil: de la micul dejun la grătarul de seară

LA FARMA POSPÍŠIL va servi pe durata Festival Banat mâncare pe tot parcursul zilei: mic dejun, prânz și cină. La prânz, participanții vor putea alege dintre mai multe preparate, inclusiv variante vegetariene. Seara, restaurantul va trece la preparate gătite la grătar și la fripturi, iar programul se va prelungi până târziu în noapte. Situat în apropierea Campingului comunității cehe U Honzy, restaurantul Pospíšil oferă mic dejunuri consistente, supe și feluri principale. Zona de servire se află la doar câteva minute de mers pe jos de Tabăra trenului.

Mese în gospodăriile comunității cehe

HAJDA HAJDA. Pe lângă tradiționala clătită de cartofi, Hajda Hajda pregătește și pâine prăjită crocantă, acoperită cu zakuska tradițională, salată de vinete sau carne de porc gătită lent, servită cu dulceață de ceapă preparată în casă, sos BBQ și un strop de ardei iute bănățean. La desert, se vor putea bucura de clătite proaspete, produse de patiserie și prăjituri. Standul este amplasat între scena principală și piațeta satului.

Mic dejun în hambar, o noutate a acestei ediții

Noutatea acestei ediții este servirea micului dejun și în hambar, între orele 8:30 și 11:00, la aproximativ trei minute de mers pe jos de stand, în direcția Nové Doly.

Și alte gospodării ale comunității cehe își vor deschide porțile în timpul festivalului. Standuri culinare sunt răspândite în tot satul Eibenthal, În diferite colțuri ale satului, localnicii vor amenaja standuri gastronomice în propriile gospodării, unde vor oferi numeroase preparate tradiționale. Pentru a le descoperi pe toate, participanții vor trebui să exploreze întregul sat și să guste cât mai multe dintre specialitățile pregătite de comunitate.

Eibenthal, un model european de dezvoltare comunitară construit în Banatul românesc

„Am aflat despre Festivalul Banát în Republica Cehă și mi s-a părut fascinant că unul dintre cele mai importante evenimente dedicate culturii cehe are loc nu în Boemia sau în Moravia, ci într-un sat din Banatul românesc. O comunitate cu puțin peste 200 de locuitori, care reușește să primească și hrănească zilnic, pe durata festivalului, peste 2.000 de participanți, majoritatea cehi din Cehia.

Modelul gastronomic de la Eibenthal este interesant și pentru că depășește conceptul clasic de restaurant. Satul funcționează, pentru câteva zile, ca o rețea de mici bucătării și standuri de „street food sătesc”, iar gospodăriile, curțile și spațiile comunitare devin locuri de întâlnire în jurul mesei. Eibenthalul se transformă, pentru câteva zile, într-o mare sufragerie în aer liber.

Fiecare localnic contribuie la această experiență gastronomică autentică, iar din această perspectivă, Eibenthal demonstrează că patrimoniul gastronomic poate deveni un instrument de dezvoltare locală și un exemplu pentru multe dintre Punctele Gastronomice Locale din România. Cel mai emoționant este să vezi, ca român, că un asemenea model se construiește într-un sat cehesc din Banat, în România”, declară pentru presă Romana Rista, Fata care gătește cu flori, „primul diplomat culinar al României”.