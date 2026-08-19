Ca-n filme, în Timiș! Falși „polițiști de la Antidrog” au furat dintr-o mașină 90.000 de lire sterline

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, au desfășurat activități într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată și, în cazul uneia dintre persoane, a infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, în urma cărora patru persoane sunt cercetate.

La data de 17 august 2026, în jurul orei 05:40, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Sânandrei au fost sesizați prin 112 cu privire la faptul că, în timp ce se deplasau pe raza localității Orțișoara, două persoane aflate într-un autoturism ar fi oprit o autoutilitară în care se aflau două persoane, simulând calitatea oficială de lucrători de poliție din cadrul unei structuri antidrog.

În acest context, cele două persoane ar fi efectuat un control aparent al autovehiculului, ocazie cu care ar fi sustras suma de 90.000 de lire sterline, ulterior părăsind locul comiterii faptei.

În urma sesizării, au fost dispuse activități specifice, în cadrul cărora polițiștii din cadrul Poliției Orașului Sânnicolau Mare au depistat, pe raza localității Periam, autoturismul folosit la comiterea faptei.

În urma controlului efectuat, în autoturism au fost descoperite sume de bani, o insignă, o legitimație, o pereche de cătușe, o armă scurtă neletală supusă autorizării și alte obiecte susceptibile a fi fost folosite la simularea calității oficiale.

În urma administrării probatoriului, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara a dispus, la data de 18 august 2026, punerea în mișcare a acțiunii penale față de două persoane, respectiv un bărbat de 47 de ani și un bărbat de 45 de ani, pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată, iar în cazul bărbatului de 47 de ani și pentru săvârșirea infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Față de cele două persoane, procurorul de caz a formulat propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, propunere admisă la data de 18 august 2026 de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Timișoara.

În continuarea cercetărilor, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au identificat alte două persoane despre care există indicii cu privire la implicarea în activitatea infracțională. În urma activităților desfășurate și a probatoriului administrat, față de una dintre acestea a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la tâlhărie calificată, urmând ca, în cursul zilei de astăzi, să fie prezentată Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, cu propunere de luare a unei măsuri preventive. În ceea ce privește cea de-a doua persoană, cercetările sunt în desfășurare, în vederea stabilirii participației acesteia la activitatea infracțională.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor cauzei și recuperării întregului prejudiciu.